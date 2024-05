Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno potvrdil svoje vyhlásenie z februára, že nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Táto otázka by podľa neho „legitímne“ vznikla, ak by Rusko prerazilo frontovú líniu a Kyjev by o takúto pomoc požiadal.

Jeho vyjadrenia vyvolali v Európe rozruch a dištancovali sa od nich viacerí európski predstavitelia.

„Je príznačné, že sám Macron vysvetľuje túto rétoriku snahou vytvoriť akúsi “strategickú nejednoznačnosť„ pre Rusko. Musíme ho sklamať - pre nás je táto situácia viac než jasná,“ povedala Zacharovová.

Ak sa francúzski vojaci ocitnú na frontovej línii, nevyhnutne sa stanú cieľmi pre ruské ozbrojené sily, dodala hovorkyňa s tým, že Paríž už vraj má o takýchto incidentoch dôkazy. Rusko podľa nej totiž eviduje rastúci počet Francúzov medzi obeťami vojny na Ukrajine.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok nariadil vojenské cvičenie, ktoré bude zahŕňať nácvik použitia taktických jadrových zbraní. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov neskôr spresnil, že Moskva cvičeniami reaguje na zámery Západu vyslať na Ukrajinu vojenský personál.

Macron považuje Rusko za „regionálnu destabilizujúcu mocnosť“ a hrozbu pre bezpečnosť Europánov„. “Mám jasný strategický cieľ: Rusko nemôže na Ukrajine vyhrať... Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, v Európe nebude bezpečie,„ vyhlásil.