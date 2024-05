Proces s Trumpom v kauze prechovávania tajných dokumentov odložili

Otvorenie procesu plánované na 20. mája bolo zrušené, oznámila v utorok floridská sudkyňa Aileen Cannonová, nový termín však nestanovila. Informovali o tom svetové agentúry.

Odklad Cannonová, ktorú za sudkyňu menoval samotný Trump v roku 2020, zdôvodnila množstvom predsúdnych úkonov, ktoré potrvajú najmenej do 22. júla. Vzhľadom na to je nepravdepodobné, že by sa proces začal ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 5. novembra.

Rozhodnutie sudkyne je úspechom pre 77-ročného Trumpa, ktorý je už takmer istým republikánskym kandidátom na prezidenta. Jeho právnici sa snažia oddialiť začatie celkom štyroch procesov v rôznych kauzách až po voľbách, keď by v prípade jeho víťazstva mohli byť federálne obvinenia proti nemu zrušené.

Trumpa obvinili na federálnej úrovni v kauze s dokumentmi minulý rok. V tomto prípade je obvinený z nezákonného prechovávania citlivých informácií z čias svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta v rokoch 2017 - 2021. V auguste 2022 americká federálna polícia FBI prehľadala Trumpovu vilu na Floride a zhabala niekoľko súborov dokumentov klasifikovaných ako prísne tajné.

Trump je obvinený aj zo sprisahania s cieľom brániť vyšetrovaniu. Tajné zložky, vrátane záznamov z Pentagónu, CIA a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), mal nezabezpečené vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride a maril snahy o ich získanie.

Trump pri prezentácii obžaloby v Miami vinu odmietol. Jeho právnici sa procesu snažia zabrániť a okrem iného argumentujú Trumpovou imunitou ako bývalého prezidenta. Tvrdia, že na uchovávanie týchto dokumentov mal ako prezident právo.