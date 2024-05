USA pozastavili dodávku viacúčelových bômb pre Izrael

Informovala o tom v stredu agentúra AFP citujúca vysoko postaveného predstaviteľa administratívy amerického prezidenta Joea Bidena.

„Minulý týždeň sme pozastavili jednu dodávku zbraní. Pozostáva z 1800 bômb s hmotnosťou 907 kilogramov a 1700 bômb s hmotnosťou 226 kilogramov,“ uviedol predstaviteľ, ktorý nechcel byť menovaný. Dodal, že rozhodnutie o pozastavení nie je konečné.

Izrael podľa neho nereagoval na obavy USA z plánov na ofenzívu v Rafahu. „Keď sa zdalo, že izraelskí politici sa blížia k rozhodnutiu o takejto operácii, začali sme starostlivo skúmať navrhované dodávky konkrétnych zbraní do Izraela, ktoré by mohli byť použité v Rafahu. Začalo sa to v apríli,“ konštatoval predstaviteľ.

Washington sa zameral najmä na najťažšie 907-kilogramové bomby a následky, ktoré môže mať ich nasadenie v husto obývanom mestskom prostredí.

Americký predstaviteľ doplnil, že ministerstvo zahraničných vecí USA stále preveruje ďalšie transfery zbraní, vrátane súprav pre neriadené bomby vyrábané spoločnosťou Boeing, známych pod skratkou JDAM (Joint Direct Attack Munition - spoločná munícia pre priamy útok) .

Zásielka viacúčelových bômb Mark 84 s nominálnou hmotnosťou 907 kilogramov a Mark 82 s nominálnou hmotnosťou 230 kilogramov je súčasťou zbrojného balíka pre Izrael, ktorý bol schválený pred rokmi, no s dodávkami sa začne až teraz.