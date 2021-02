Dámske svetre, bundy a kabáty ideálne na prechod zo zimy do jari

Prebuďte svoj šatník k životu s našimi tipmi, ako zakomponovať bundy, dámske svetre a kabáty k jarným motívom kvetín, pastelových farieb a tenkých materiálov a nepodceňujte chladné rána a večery.

Hrajte sa s vrstvami ako profesionálka

Počas zimy sme si zvykli na hrejivé mäkké veľké pletené svetre a mnohé z nás si ich doslova zamilovali. Potešíme vás, robustné dámske svetre nemusíte odkladať, ani keď teploty začnú nenápadne stúpať. Vyskúšajte si k svetru namiesto riflí či teplých legín obliecť splývavú šifónovú maxi sukňu. Dámske svetre vám pomôžu skombinovať tenšie a vzdušnejšie materiály s hrejivou vrstvou, aby výsledkom bol veľmi elegantný celok.

Pletený sveter výborne doplní aj obľúbené šaty a nahradí vrchnú vrstvu. Oversize veľkosť je v tomto prípade úplne dokonalá voľba. Stačí už len vkĺznuť do členkových čižiem, vziať si do rúk kabelku a smelo vykročiť do ulíc v šik kombinácii. Štíhly pás môžete zvýrazniť pekným opaskom a ak sa bojíte, že by vám predsa len bolo chladno, praktická prešívaná vesta vyrieši vaše problémy ľavou zadnou. Ani čiapka alebo čelenka spolu s rukavicami nebude vyzerať k takémuto outfitu zle.

Von síce ešte ešte nie je najteplejšie, ale ak správne navrstvíte oblečenie, môžete si bez výčitiek obliecť aj jarné kúsky a vyťažiť so svojho šatníka maximum v akomkoľvek ročnom období. Bundy, kabáty v pastelových odtieňoch sú pre toto obdobie doslova stvorené.

Dámske bundy a kabáty s nádychom teplejších dní

Okoreňte svoj šatník o tenšie dámske kabáty, ktoré môžete nosiť na šaty aj keď je von ešte dosť chladno. Trenčkot je vďaka svojej dĺžke ideálny spoločník do prechodných dní, keď sa počasie strieda každých pár minút - zahreje vás a pôsobí ľahko. Jeho ikonický strih pristane každému typu dámskych postáv a podľa nás je to úplný základ, bez ktorého nemôže existovať žiadna štýlová žena.

Dámske bundy a kabáty s kapucňou pomôžu popasovať sa s nečakaným vetrom alebo dažďom, aby váš účes bol v bezpečí. Svetlejšia farba bundy či kabátu, ktorá pristane vášmu typu, dokáže naladiť na jarnú atmosféru aj vaše okolie. Prešívaná bunda napríklad vo veselej žltej pozdvihne akýkoľvek odev na novú úroveň a vy budete doslova žiariť optimizmom. Jemnejšie farby vytvárajú krásny kontrast k tmavým zimným odtieňom a ladne ich spojíte do inšpiratívneho celku s pomocou doplnkov a obuvi.

Doplňte svoje šatníky o trendy novinky už dnes

Šťastie praje pripraveným. U nás v Answear.sk nájdete všetky štýlové dámske bundy a kabáty, ktoré si môžete zoradiť podľa preferencií, aby bol nákup jednoduchší a rýchlejší. Využite filtre v menu a prezerajte si konkrétne kategórie, horúce novinky, zvoľte si svoju veľkosť, objavte nové akcie a neobíďte ani výpredaj produktov: https://answear.sk/k/ona/oblecenie/bundy-a-kabaty