Slávny prechod pre chodcov na londýnskej ulici Abbey Road premaľovali

Prechod preslávili v lete 1969 členovia skupiny The Beatles, keď na ňom zapózovali pre fotografiu, ktorá sa dostala na obal ich predposledného štúdiového albumu „Abbey Road“.

Komunálne služby Londýna premaľovali prechod 24. marca, deň po tom, ako britský premiér Boris Johnson nariadil obmedzený pohyb obyvateľstva.

Britská vláda v roku 2010 vyhlásila toto miesto za lokalitu národného významu. Žijúci členovia The Beatles Paul McCartney a Ringo Starr vlani v septembri oslávili 50. výročie vydania albumu jeho luxusnou reedíciou.

Slávna fotografia z predného obalu platne bola nasnímaná predpoludním 8. augusta 1969, keď si štvorčlenná skupina dala pauzu počas nahrávania skladieb „I Want You (She’s So Heavy)“, „The End“ a „Oh! Darling“.

Autorom snímky je Iain Macmillan, ktorý svojím fotoaparátom značky Hasselblad urobil za krátky čas šesť snímok skupiny kráčajúcej cez prechod. McCartney osobne vybral za finálnu verziu štvrtý záber v poradí.