Nový koronavírus: Ako sa upokojiť a ochrániť svoje duševné zdravie

Kvôli šíreniu nového koronavírusu sa svet ponoril do neistoty a neustále prichádzajúce správy o pandémii môžu v ľuďoch spôsobovať úzkosť. To všetko si vyberá daň na duševnom zdraví ľudí, najmä tých, ktorí už trpia duševnými ochoreniami, ako je úzkosť, depresia a obsesívno-kompulzívna porucha (OCD).

Je prirodzené pociťovať znepokojenie pri súčasnej situácií, ale pre mnohých ľudí môžu tieto správy zhoršiť existujúce problémy duševného zdravia. Strach z toho, že nemáte nad niečím kontrolu a neschopnosť zvládať neistotu sú spoločnými charakteristikami mnohých úzkostných porúch. Je preto pochopiteľné, že mnohí ľudia s úzkostnou poruchou čelia novým problémom.

Veľa prípadov úzkosti má korene v obavách z neznámeho a čakania na to, čo sa stane. Nový koronavírus, ktorý je pre vedcov stále z veľkej časti nepreskúmaným teritóriom, je pre mnohých ľudí silným spúšťačom úzkosti. Ako teda môžeme chrániť naše duševné zdravie?

Obmedzte správy a overte si, čo čítate

Čítanie mnohých správ o koronavíruse môže viesť k záchvatom paniky. Dlhšie obdobie mimo spravodajstva a sociálnych médií vám môže pomôcť zvládať úzkosť. Doprajte si prestávky od sociálnych sietí a spravodajských relácií.

Obmedzte množstvo času, ktorý trávite čítaním alebo sledovaním vecí, kvôli ktorým sa necítite dobre. Stanovte si konkrétny čas, kedy budete sledovať správy.

Na internete sa šíri množstvo dezinformácií – vašim hlavným zdrojom informácií by mali byť overené zdroje, napríklad vládne webové stránky.

Umývajte si ruky, ale nie príliš

Pre ľudí s OCD a niektorými druhmi úzkosti môže byť náročné neustále počúvať, aby si umývali ruky. Strach z kontaminácie môže byť aspektom obsedantno-kompulzívnej poruchy. Hygienické odporúčania môžu byť obrovským spúšťom pre ľudí, ktorí sa liečia z obsesívno-kompulzívnej poruchy. Pre niektorých je používanie dezinfekcie ako návrat k závislosti.

Mnohým pacientom sa preto odporúča, aby sa samých seba opýtali, prečo dezinfikujú, aby si uvedomili svoje správanie. Umývate, aby ste zabránili šíreniu vírusov, alebo to robíte zo zvyku, pretože sa potom cítite lepšie?

Pre mnohých ľudí trpiacich OCD je práve možnosť ísť do spoločnosti spôsobom liečby. Karanténa pre nich predstavuje novú výzvu. Je preto dôležité sa zamestnať rôznymi činnosťami, aby ste sa odpútali od povinnosti karantény.

Zostaňte v spojení s ostatnými ľuďmi

Pri domácej izolácii je vhodné, aby ste sa uistili, že máte telefónne čísla a e-mailové adresy ľudí, na ktorých vám záleží. Skúste sa dohodnúť na pravidelných časoch, kedy sa kontaktujete s blízkymi, aby ste mali spojenie s ľuďmi aj bez fyzického kontaktu.

Je dôležité mať každodennú rutinu a zároveň ju balansovať tým, že každý deň si niečím ozvláštnite. Nakoniec môže byť domáca karanténa veľmi produktívna. Môžete dokončiť úlohy, na ktoré ste doteraz nemali čas, alebo sa venovať viacerým koníčkom.

Vyhnite sa vyhoreniu

Počas nasledujúcich týždňov až mesiacov pandémie si budeme musieť nájsť spôsob, ako oddychovať. Je vhodné mať kontakt s prírodou a vystaviť sa slnečnému žiareniu. Cvičte, dobre sa najedzte a zostaňte hydratovaní.

Organizácia AnxietyUK navrhuje precvičovať tieto techniky na zvládnutie úzkosti:

Priznajte problém: Priznajte si pocit neistoty vo vašej mysli.

Zastavte sa: Nereagujte tak, ako obvykle. Nereagujete vôbec. Zastavte sa a nadýchnite.

Stiahnite sa: Povedzte si, že za vás rozprávajú obavy a že táto zjavná potreba istoty nie je užitočná a nie je potrebná. Je to iba myšlienka alebo pocit. Neverte všetkému, čo si myslíte. Myšlienky nie sú vyhlásenia alebo fakty.

Vypustite to: Vypustite svoje myšlienky alebo pocity. To prejde. Nemusíte na ne reagovať. Môžete si ich predstaviť, ako sa vznášajú v bubline alebo na obláčiku a odlietajú preč.

Objavujte: Preskúmajte súčasný okamih, pretože práve teraz, v tomto okamihu, je všetko v poriadku. Všimnite si svoje dýchanie. Všimnite si zem pod vami. Rozhliadnite sa a všimnite si, čo vidíte, čo počujete, čoho sa môžete dotknúť, čo môžete cítiť. Práve teraz. Potom zamerajte svoju pozornosť na niečo iné - na to, čo musíte urobiť, na to, čo ste robili predtým, ako ste si všimli, že sa obávate. Alebo robte niečo úplne iné, no venujte tomu celú svoju pozornosť.