Lavrov obvinil NATO a Európu zo zvyšovania napätia

Lavrov tvrdí, že vinníkom napätia medzi Európou a Ruskom je NATO. Ako príklad uviedol zvýšenie nasadzovania západnej vojenskej techniky a síl v pobaltských štátoch a Poľsku, ku ktorému dochádza v posledných rokoch.

„Krízu sebavedomia je akútne cítiť najmä v európskych záležitostiach. Eskalácia napätia, rozmiestňovanie vojenskej infraštruktúry NATO na Východe, vojenské cvičenie v bezprecedentnej miere neďaleko ruských hraníc, zvyšovanie obranných rozpočtov nadmieru - to všetko vyvoláva neistotu. Mali by ste upustiť od vidiny ruskej hrozby, kým nie je neskoro a pamätať na to, čo nás spája,“ povedal Lavrov.

Šéf ruskej diplomacie sa však vo svojom prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) nezmienil o prebiehajúcej kríze na Ukrajine, kde si takmer šesťročný konflikt medzi ukrajinskými silami a Ruskom podporovanými separatistami vyžiadal už viac než 13.000 mŕtvych.

Vojna na východnej Ukrajine a ruská anexia Krymského polostrova viedla Západ k uvaleniu sankcií na Moskvu, vylúčeniu Ruska z Rady Európy a ďalším disciplinárnym opatreniam. Rada Európy vlani odhlasovala obnovenie členstva Ruska v tejto organizácii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa stanice Slobodná Európa vyslovil naliehavú žiadosť o to, aby európske krajiny naďalej pomáhali Kyjevu pri riešení konfliktu s Ruskom. „Toto nie je vojna v našej krajine, ale vojna v Európe,“ povedal.