Týchto 5 vecí spravte pri každom jedle a kilá pôjdu dole rýchlosťou blesku

Chudnutie bez hladovania znie ako nonsens, ale lekár Michael Greger, ktorý je tiež autorom bestselleru Ako nezomrieť a zakladateľ stránky o zdravej výžive Nutrition Facts, hovorí, že je to možné a dokonca celkom jednoduché.

V jednej zo svojich publikácií How Not to Diet (Ako nediétovať) Greger zhodnotil tisícky štúdií a vedeckých zdrojov, z ktorých napokon zostrojil originálnu stratégiu pri chudnutí. Lekár tiež vyvracia najväčšie mýty, ktorým sme ochotní veriť.

Prečítajte si aj: 6 spôsobov, ako schudnúť pomocou jednej lyžičky

„Najväčší mýtus je, že na to, aby ste schudli, musíte menej jesť,“ hovorí Greger. „'Menej jedz, viac sa hýb' je štandardná rada, ktorá stavia na tom, že každá jedna kalória je rovnaká. Keď si však predstavíme 100 kalórií z kuraťa vedľa 100 kalórií z hrášku, sami chápeme, že je v nich rozdiel.“

Ak chcete, aby u vás Gregerove tipy pri jedení na sto percent zabrali, v prvom rade sa musíte rozumne stravovať. To znamená, že denne máte jesť množstvo ovocia a zeleniny, orechov a celozrnných obilnín.

Keď už viete, že vaša strava nie je vyslovene nezdravá, vyskúšajte triky, ktoré vám s každým jedlom pomôžu schudnúť.

1. Voda – teplá či studená?

Voda je prirodzený zrýchľovač metabolizmu. Ak denne vypijete 4 vysoké poháre vody, zbavíte sa 100 prebytočných kalórií.

Podľa Gregera sa pri chudnutí najviac oplatí piť studenú vodu, ktorá povzbudzuje trávenie viac ako teplá. Telo sa totiž viac zapotí pri tom, ako ju bude zohrievať na telesnú teplotu.

Dôležité je aj správne načasovanie. Keďže po vypití vody sa cítime sýtejšie, oplatí sa vypiť aspoň dva poháre pred každým jedlom.

2. Začnite niečím vhodným

Prvé sústa často určujú smer, akým sa budú uberať všetky nasledovné chody. Greger vo svojej knihe cituje štúdiu, v rámci ktorej vedci servírovali dobrovoľníkom tanier cestovín s obsahom 900 kalórií. Časť z nich predtým zjedla zeleninový šalát, ostatní zas jedli samé cestoviny. Ukázalo sa, že tí, ktorí si pred cestovinami dopriali šalát, v konečnom dôsledku zjedli o približne 200 kalórií menej.

Exituje aj ďalšia štúdia, v ktorej účastníci jedli pred hlavným chodom jedno väčšie jablko. Títo ľudia celkovo zjedli o 300 menej kalórií ako tí, ktorí jablko nejedli.

Čo sa teda najviac hodí ako predjedlo? Môže to byť čokoľvek zdravé a nízkokalorické. Ak siahnete po šaláte, nepokazte ho majonézovým dresingom. Hodí sa aj zeleninová polievka alebo spomínané jablko.

3. Nezabúdajte na ocot

Ocot, a obzvlášť jablčný ocot, si získal reputáciu jednej z najlepších potravín na chudnutie. Podľa Gregera hlavná výhoda octu pri chudnutí nespočíva v bezprostrednom spaľovaní tuku, ale v jeho schopnosti stabilizovať hladinu cukru v krvi.

„Ocot sa v medicíne používa už od staroveku,“ hovorí Greger. Ocot bol v minulosti dokonca taký vzácny, že sa používal na liečbu cukrovky.

Ocot je pri chudnutí dôležitý preto, že zabraňuje výkyvom hladiny krvného cukru, kvôli ktorým máme chuť na sladké.

Ocot by sme nemali piť sám, ako to odporúčajú mnohé fitness blogy. Namiesto toho si z neho pripravte šalátovú zálievku alebo ho pridajte do receptov. Podľa Gregera by sme s každým jedlom mali zjesť aspoň dve lyžice octu. Za najlepšie druhy označil balsamico, sherry, vínny, champagne a jablčný ocot.

4. Sústreďte sa na jedlo

Jednoduchá pomôcka pri chudnutí: zabudnite na elektroniku! „Nikdy nejedzte pri pozeraní televízora alebo browsovaní na mobile,“ píše Greger. Pýtate sa, čo je na tom také zlé? Ak sa pri jedení nesústredíte na jedlo, väčšinou zjete viac ako potrebujete.

Greger toto tvrdenie podkladá aj výskumom, v ktorom ľudia pozerajúci televízor pri jedle zjedli o jeden kúsok pizze alebo o 71 percent cestovín viac ako tí, ktorí sa pri jedení nerozptyľovali.

5. Spomaľte

V tejto dobe sme všetci zaneprázdnení. Ak sa vám ale podarí vytĺcť zo svojho denného rozvrhu aspoň 20 minút na jedlo, podarí sa vám aj výraznejšie schudnúť.

„Štúdie potvrdzujú, že čím dlhšie jedlo prežúvame, tým menej kalórií prijímame,“ vysvetľuje autor. 20 minút zasvätených každému jedlu osobitne je dosť na to, aby sa v organizme stihli spustiť „prirodzené signály sýtosti“, vďaka ktorým vieme, kedy prestať.

Ak chcete sami seba pri jedení spomaliť, skúste jesť menšie sústa, dlhšie prežúvať alebo pripraviť si jedlo, ktoré sa prirodzene je dlhšie (napríklad ryby).