Čo sa stane, ak budete mesiac pravidelne piť jablčný ocot?

Kristin Canningovú, redaktorku zahraničného plátku Women’s Health, už nudili neutíchajúce reči celebrít o zázračnej diéte s jablčným octom. Na sociálnych sieťach ju vychválili už aj také hviezdy ako Kourthey Kardashian, Victoria Beckham aj Hilary Duff. Prečo ju teda nevyskúšať?

Prvým krokom k začatiu diéty bolo zistiť, ako pri nej postupovať. Neexistuje jednotný recept na magické schudnutie pomocou jablčného octu, a Canningová mala problémy aj pri hľadaní informácií o dávkovaní.

Vedecká stránka Harvard Health odporúča skonzumovať 1 – 2 polievkové lyžice jablčného octu pred jedlom, čo by malo viesť k zníženiu apetítu a pomôcť tráveniu. Z dlhodobého hľadiska táto metóda sľubuje stratu nadbytočnej hmotnosti.

Zdravotné účinky jablčného octu

O jablčnom octe je známe, že pomáha regulovať cholesterol , hoci táto jeho vlastnosť sa dokázala len pokusmi na myšiach – nie človeku.

, hoci táto jeho vlastnosť sa dokázala len pokusmi na myšiach – nie človeku. Jablčný ocot tiež pravdepodobne podporuje trávenie , a to najmä u ľudí s nízkym obsahom žalúdočnej kyseliny.

, a to najmä u ľudí s nízkym obsahom žalúdočnej kyseliny. Jablčný ocot je tiež skvelým pomocníkom cukrovkárov , hoci aj o tom existuje len málo dôkazov. Tie tvrdia, že akýkoľvek druh octu pomáha znížiť hladinu glukózy v organizme.

, hoci aj o tom existuje len málo dôkazov. Tie tvrdia, že akýkoľvek druh octu pomáha znížiť hladinu glukózy v organizme. Štúdia vo vedeckom časopise Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry tvrdí, že jablčný ocot znižuje hladinu triacyglycerolov v tele, čím slúži ako prevencia pred srdcovými ochoreniami.

Veľa ľudí vníma jablčný ocot ako pomocníka pri chudnutí, o čom, bohužiaľ, existuje len málo dôkazov, a aj tie väčšinou pochádzajú z pokusov na zvieratách. Keďže jablčný ocot prešiel kvasením, určite dokáže zvýšiť množstvo prospešných baktérií v črevách, čo by mohlo znamenať, že pomáha s chudnutím. Jeden z prvých pokusov na človeku teda na vlastnej koži vyskúšala Kristin Canningová.

Mesačná jablčná diéta

Canningová počas diéty postupovala nasledovne: každé ráno zmiešala niekoľko čajových lyžičiek jablčného octu s pohárom čistej vody, a zmes následne vypila. Niekedy si ju pripravila aj počas dňa.

Hneď v prvých dňoch si redaktorka obľúbila kyslú chuť octu zriedeného vodou. „Vďaka jablčnému octu voda chutila zaujímavejšie a sviežejšie. Každý deň som sa tešila na novú dávku, a začala som si ho dokonca pridávať do vody aj počas dňa.“

Napriek všetkým odvážnym tvrdeniam populárno-náučných stránok o účinkoch jablčného octu sa Canningovej nepotvrdilo, že je schopný potlačiť chuť na jedlo.

Piť jablčný ocot pred cvičením sa neoplatí

Kristin si cez víkendy rada zacvičí hneď zrána, a tak sa v prvé dni na vlastnej koži presvedčila, že piť jablčný ocot pred cvičením je ten najhorší štart dňa. Keďže jablčný ocot obsahuje kyselinu octovú a zvyšuje množstvo kyseliny v žalúdku, človek môže pocítiť pálenie záhy, čo sa stalo aj Canningovej.

Pomohol jej schudnúť?

Keďže jablčný ocot nepomohol redaktorke Women’s Health potlačiť chuť na jedlo, dá sa ľahko predpovedať, ako bude znieť odpoveď na túto otázku. Canningová sa počas pokusného mesiaca niekoľkokrát postavila na váhu, no ručička sa akoby zasekla na rovnakom čísle.

Po mesiaci sa redaktorka aj napriek takmer nulovým výsledkom nevzdala, a naďalej si z vlastnej vôle pridávala jablčný ocot do vody. Vydržalo jej to celých 5 mesiacov, po ktorých si však dala stopku. „Aj keď mi chutila jeho kyslá príchuť, nerada som ním nahrádzala rannú kávu. Káva ma vždy zobudí a patrí do mojej rutiny. Tiež sa už viac nechcem strachovať, že ma pri behaní bude páliť záha,“ hovorí.

Kvôli chuti si Kristin sem-tam pridá jablčný ocot do smoothies, šalátových zálievok či dresingov. Hoci sa po mesiaci jeho pravidelného pitia necítila zdravšie ani krajšie, je rada, že svoj život obohatila o novú skúsenosť.