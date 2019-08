Bábätku odpadla noha. Mladá mama varuje rodičov a lekárov pred nebezpečným ochorením

Mladá matka si prešla peklom, keď jej syn prišiel o všetky štyri končatiny následkom sepsy, ktorá nastala po infekcii hrdla. Ako uvádza Daily Mail, 23-ročná Abigail Wardlová sa obávala, že jej syn je dehydrovaný, keď si všimla mäkkú priehlbinu na zadnej časti hlavy. Na druhý deň lekári malého Olivera Aisthorpa uviedli do umelého spánku, keď zistili, že chlapček dostal sepsu. Matke z Cleethorpes v anglickom Lincolnshire doktori oznámili, Oliver pravdepodobne neprežije a dokonca bol k nemu v nemocnici privolaný kňaz, aby ho pokrstil.

Oliverovi sa však podarilo prežiť, no následkom sepsy mu sčerneli a odumreli všetky končatiny a ako uviedla jeho matka, jedna noha mu dokonca odpadla, keď ho dvíhala. Po amputovaní zvyšných končatín chlapca prepustili z nemocnice a podľa jeho rodiny sa mu postupne darí prispôsobiť životu bez rúk a nôh. Wardleová však aj napriek krutému osudu opisuje ich strasti s pozitívnymi vyhliadkami:

„To, čím sme prešli, bolo strašné a v živote som sa tak nebála. Niektorí ľudia nás možno ľutujú, ale ja sa cítim ako najšťastnejšia mama na svete. Stále mám svojho Olivera, možno nemá ruky ani nohy, ale stále je to môj usmiaty, statočný chlapec."

Moment, kedy chlapcovi odpadla noha opísala slovami:

„Jedného dňa mi zdravotná sestra pomáhala zdvihnúť Olivera z jeho kresla späť do postele a jeho noha jednoducho odpadla. Lekári pribehli a pýtali sa ma, či chcem opustiť miestnosť, pretože to bolo dosť nepríjemné. Povedala som im: "Noha môjho syna práve odpadla a visí na vlásku, nechcem ho tu nechať."

Vážne následky sepsy u detí

Matka si všimla podozrivý príznak, keď našla mäkkú priehlbinu na Oliverovej hlave, čo je symptóm sepsy u batoliat. Následne vzala svojho syna k všeobecnému lekárovi, ktorý jej povedal, aby mu dala tekutiny a paracetamol. Keď sa Oliverov stav nasledujúci deň zhoršil, matka ho zobrala do nemocnice. Odtiaľ ho pustili, no v noci sa chlapec stal letargickým a nemal energiu ani na plač. Mama vzala svojho syna späť do nemocnice a keď sa zdravotná sestra na dieťa pozrela, okamžite ho previezli na resuscitačné oddelenie.

Jeho ruky a nohy začali černieť a lekári museli chlapca uviesť do umelého spánku. Lekári zistili, že Oliverova sepsa vznikla pri nediagnostikovanej infekcii hrdla, ktorá nemala príznaky. Podarilo sa im stabilizovať chlapca, ale varovali Wardleovú, že ak sa jeho stav ešte zhorší, už ho nebudú môcť zachrániť. Amputácia sa stala jeho jedinou nádejou na prežitie.

Amputácia konečne priniesla úľavu

Sepsa môže spôsobiť nadmerné zrážanie krvi, čo spôsobuje zablokovanie krvných ciev. Tkanivá nedostávajú kyslík a živiny a dochádza k odumretiu. Ak zomrie príliš veľa tkaniva, musí sa odstrániť. Lekári chceli zachrániť Oliverovu nohu, no matka ich prosila, aby už operáciu viac neodkladali. Doktori si dlho mysleli, že nohu zachránia, no telo sa jej snažilo zbaviť.

Pred šiestimi týždňami sa lekári rozhodli amputovať aj zvyšné končatiny. Ako uviedla Wardleová: "Keď mu odstránili končatiny, bol ako iné dieťa - taký šťastný a plný života, konečne to bola úľava." Chlapec bol definitívne prepustený z nemocnice pred tromi týždňami a teraz si zvyká na život bez končatín.

Wardlová sa svojim príbehom snaží šíriť povedomie o sepse u detí. Medzi jej príznaky patrí neschopnosť močiť po dobu 12 hodín, neschopnosť udržať jedlo alebo mlieko a opuch v oblasti rany.