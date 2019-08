Dve lyžičky tejto tekutiny denne vám pomôžu schudnúť

Výskum zistil, že jablčný ocot vám môže pomôcť v chudnutí aj bez cvičenia alebo zmeny stravovania. V štúdii publikovanej v časopise Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry sa ukázalo, že ľudia, ktorí do svojej stravy pridali dve čajové lyžičky octu, schudli. Podarilo sa im to bez akýchkoľvek ďalších zmien v strave alebo cvičenia.

Konzumácia octu tiež viedla k nižším hladinám triglyceridov, čo je indikátorom lepšieho zdravia srdca. Medzi ďalšie výhody octu patrí to, že pomáha znižovať krvný tlak a hladiny cukru v krvi po jedle.

Podľa výskumu však nezáleží na tom, či ide o jablčný ocot, alebo akýkoľvek iný druh octu. Stačí len ocot zamiešať do pohára vody alebo iného nápoja, aby ste zmiernili jeho chuť. Môžete si ním pokvapkať šalát, alebo ho pridať do smoothie alebo iného jedla.

Nezáleží na druhu octu, stačí ho prijímať pravidelne

V rámci štúdie bolo 175 ľudí v Japonsku rozdelených do troch skupín. Jedna skupina bola kontrolná a konzumovala normálnu stravu. Druhá konzumovala jednu čajovú lyžičku octu denne, zatiaľ čo tretia skupina konzumovala dve čajové lyžičky denne.

Výsledky ukázali, že tí, ktorí si do jedla pridali 2 čajové lyžičky octu, po 12 týždňoch schudli približne 1 až dva kilogramy. Ďalšie dve skupiny nestratili významné množstvo hmotnosti.

Autori štúdie dospeli k záveru:

„Táto štúdia je prvá, ktorá preukázala, že ocot znižuje telesnú hmotnosť, BMI a hmotnosť telesného tuku u obéznych japonských jedincov. Ďalej sa zistilo, že pravidelný príjem octu znižuje hladiny triglyceridov v sére.“

Štúdie na zvieratách predtým zistili, že kyselina octová, hlavná zložka octu, môže znižovať telesný tuk. Autori píšu o ďalších výhodách octu: