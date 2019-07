V ktorej časti dňa je najlepšie sa vážiť?

To, že si pravidelne stúpnete na váhu, ešte neznamená, že ju používate správne. Hmotnosť človeka sa počas dňa mení, a preto sa zíde poznať najlepšie spôsoby, akými sa dá vážiť.

Okrem ideálnej doby počas dňa by ste mali poznať aj to, ako často by ste sa mali vážiť. Takisto existuje najlepší spôsob na pochopenie čísla, ktoré pred sebou vidíte, a najlepšie druhy váh, ktoré vám môžu uľahčiť manipuláciu s nimi.

Ako často a v akom čase sa vážiť?

Doktor Charlie Seltzer z Filadelfie si myslí, že jediná doba počas dňa, keď by sme mali stúpiť na váhu, je hneď ráno po prebudení a vykonaní potreby. Váženie by sme mali absolvovať nahí.

Vaším cieľom je v podstate získať čo najnižšie číslo bez zbytočných gramov, ktoré by vašu hmotnosť zvyšovali. Týmto spôsobom získate najpresnejší údaj o vašej reálnej hmotnosti.

Doktor ďalej odporúča vážiť sa pravidelne každý deň, hoci treba mať na pamäti, že ručička bude kolísať oboma smermi nezávisle od toho, koľko ste včera zjedli alebo či ste cvičili. „Individuálna telesná hmotnosť v daný deň je irelevantná. Na váhu sa musíte dívať z hľadiska niekoľkých dní, takže údaj z jedného dňa je len jeden dielik z mozaiky,“ uvádza Seltzer pre magazín Woman's Health.

O dramatickej zmene hmotnosti v priebehu niekoľkých dní, či dokonca jedného dňa, by sme sa podľa Seltzera pri chudnutí rozhodne nemali baviť. „Váha by vám mala klesnúť približne o pol kila za týždeň, ale pamätajte, že každý týždeň nemusí mať dokonalú podobu tohto vzorca.“

Nepotrebujete váhu s množstvom funkcií

Ak pracujete na budovaní a posilňovaní svalstva, váha udávajúca percento telesného tuku a ďalšie podrobné údaje vám môže prísť vhod. Pre väčšinu ľudí, vrátane tých, ktorí sa snažia schudnúť, je však obyčajná jednoduchá váha celkom postačujúca.

Ak ste si už zvykli na váhu s podrobnými údajmi o telesnej hmotnosti, pokojne si ju doma nechajte. Nezabudnite však na to, že údaje o tuku a svaloch na nej treba brať s rezervou – nikdy totiž nie sú celkom presné.

Doktor Seltzer na záver odporúča nespoliehať sa len na samotnú váhu. Ak sa snažíte schudnúť, nechajte si v skrini odložený pár tesných nohavíc, ktoré ledva zapnete. Keď si po čase všimnete, že vám sadnú lepšie, budete vedieť, že vytúžená zmena je na obzore.

Či sa budete vážiť je len na vás

V prípade, že sa snažíte schudnúť, vám pomôže pravidelné váženie, o ktorom sme písali vyššie. Výskum zverejnený na stránkach žurnálu Circulation dokonca podporuje tvrdenie, že pravidelné váženie podporuje rýchlosť chudnutia.

„Pre väčšinu ľudí nie je problém postaviť sa na váhu,“ hovorí klinická psychologička Erika Doukasová, ktorá sa zameriava na poruchy príjmu potravy. „Môže to byť užitočné v prípade ľudí, ktorí sa snažia schudnúť alebo si udržať váhu,“ dodáva.

Na druhej strane sú však ľudia, ktorí sa boja čo i len pomyslieť na váženie. Iných zas odrádza to, že ich snaha sa neodráža aj na ručičke váhy. Môže tým utrpieť sebavedomie a celková psychika.

Doukasová spresňuje, že pokiaľ dobre rozumiete princípu fluktuácie váhy, váženie by vás nemalo negatívne poznačiť. Ak však cítite sklamanie alebo frustráciu, zvážte vynechanie tohto kroku. Ľudia, ktorí v minulosti trpeli závažnou poruchou príjmu potravy, alebo sa z nej stále liečia, by takisto mali prestať s vážením, respektíve sa o tom porozprávať so svojím lekárom.