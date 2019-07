Danko: Na Slovensku nepoznáme diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie

Predseda Slovenskej národnej strany a Národnej rady Slovenskej republiky reagoval na výzvu veľvyslanectiev pôsobiacich na Slovensku. Diplomati totiž apelujú na vládu SR, aby podporovala iniciatívy smerujúce k zvýšeniu tolerancie LGBTI v slovenskej spoločnosti. Zároveň dodali, že sa plánujú pripojiť k oslavám Pride.

Ako Andrej Danko uviedol v stanovisku, nemyslí si, že u nás poznáme diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. „Som presvedčený, že na Slovensku nie je nikto pre svoju sexuálnu orientáciu obmedzovaný. Poznám množstvo ľudí z tejto komunity. V súkromnej sfére, vo verejnom živote, v politike, ktorí sa realizujú vo svojich profesiách,“ povedal. „Som veľmi rád, že žijem v slobodnom, demokratickom a tolerantnom štáte. Slovensko je súčasťou EÚ. Máme však iný postoj k tomu, čo niektoré európske, či svetové veľmoci považujú za samozrejmé,“ uviedol šéf národniarov s tým, že síce má pochopenie pre ľudí s inou sexuálnou orientáciou, ale je pre neho neprijateľné povýšiť zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia na úroveň manželstva. „Nikoho neurážame, nikoho nediskriminujeme, máme však jasný postoj. Ústava SR jasne hovorí, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Na príklade Rakúska si Slovensko uvedomuje, že ak by sme povýšili spolužitie dvoch osôb rovnakého pohlavia na úroveň manželstva, že by sme boli následne konfrontovaní aj s problematikou adopcie detí týmito pármi. My nechceme experimentovať na maloletých deťoch.“

Predseda najstaršej politickej strany na Slovensku vyzýva veľvyslancov, ktorí sa pridali k spoločnému postoju k podpore pochodu Pride, aby rovnako podporili aj pochod za tradičné hodnoty. „Prosím vás, aby ste uznali, že Slovensko je vyspelý a demokratický štát. Že máme svoj postoj k týmto otázkam, že nikoho neurážame, každého akceptujeme a rešpektujeme. Verím však, že tak, ako ste podporili pochod za práva LGBTI, rovnako a spravodlivo a rovnocenne podporíte tých, ktorí sa zúčastnia pochodu Hrdí na rodinu. Pretože ten vychádza z toho, čo definuje Ústava SR,“ uzavrel predseda Slovenskej národnej strany a šéf parlamentu Andrej Danko.

TASR o tom informoval predseda Národnej rady SR Andrej Danko.