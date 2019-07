Nishita Timothyho právoplatne oslobodili spod obžaloby z vraždy

KS na svojom verejnom zasadnutí tak potvrdil minuloročný rozsudok Okresného súdu Bratislava I.

„OS BA I správne rozhodol a vyhodnotil dôkazy. Prvostupňový súd vyložil, ktoré skutočnosti vzal za dokázané v prospech obžalovaného. Aj odvolací súd KS konštatuje, že skutok nebol trestným činom a konanie obžalovaného bolo v nutnej obrane. Súd nižšieho stupňa správne vyhodnotil, že došlo k verbálnemu aj fyzickému konfliktu medzi poškodenými a obžalovaným,“ uviedol okrem iného predseda trojčlenného senátu KS v odôvodnení rozsudku. Ako ďalej dodal, obžalovaný bol verbálne napadnutý a zdvíhal obe ruky nad hlavu. Priebeh incidentu bol zaznamenaný na viacerých kamerách. Rovnako bolo dokázané, že obe strany boli pod vplyvom alkoholu.

Sme spokojní s rozsudkom. Na strane jednej je to tragédia, na strane druhej je to dobré znamenie a odkaz pre ľudí, ktorí sa chodia zabávať,“ uviedol pre TASR obhajca Timothyho Igor Schweighofer. Prokurátor KP sa až po doručení písomného vyhotovenia rozsudku rozhodne, či využije mimoriadny opravný prostriedok, teda dovolanie. „Celá udalosť ma mrzí, bola to aj pre mňa veľmi traumatická skúsenosť. Je mi ľúto pozostalých, neurobil som to naschvál. Bola to nehoda, stalo sa to náhodou,“ povedal zase po opustení súdnej siene Timothy. Štvrtkový verdikt je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať.

„V plnom rozsahu sa pridržiavam svojho odvolania a navrhujem KS, aby rozsudok prvostupňového súdu zrušil a vrátil mu na nové prejednanie a rozhodnutie,“ povedal pred vynesením verdiktu vo svojom záverečnom návrhu prokurátor KP v Bratislave. „Navrhujem odvolanie prokurátora ako nedôvodné zamietnuť,“ povedal obhajca obžalovaného. „Stále som veľmi smutný z tej udalosti, ktorá sa stala, no súhlasím s rozsudkom OS BA I,“ povedal na záver verejného zasadnutia Timothy.

Jeho incident s dvoma mužmi sa odohral pred viac ako rokom a pol v centre Bratislavy. Odvolacieho konania sa vo štvrtok zúčastnil Timothy a aj príbuzní obete. Odvolací súd sa zaoberal rozsudkom nižšieho súdu a odvolaním prokurátora KP.

Potýčka pre taxík sa odohrala počas noci na jeseň 2017 v centre Bratislavy, v blízkosti Veľvyslanectva SRN. Timothy použil nôž voči 37-ročnému Bratislavčanovi Branislavovi B., ktorý následkom rezného poranenia podľahol. Ďalšiemu poškodenému spôsobil rezné poranenia. Incidentu predchádzal verbálny konflikt, o čom svedčia aj kamerové záznamy.

V minulosti mal byť Timothy údajne verbálne napádaný pre svoj pôvod. Útoky však na polícii nikdy neohlásil.