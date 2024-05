Andrej Danko vyjadril podporu Smeru a premiérovi, verí vo vyšetrenie okolností

Danko verí, že okolnosti sa vyšetria. Je podľa neho zrejmé, že ide o výsledok spoločenského konfliktu.

„Stále sa mi nechce veriť tomu, že by v spoločnosti bol niekto ochotný prekročiť takéto hranice. Pre mňa je zrejmé, že je to výsledok spoločenského konfliktu, a to musí skončiť,“ vyhlásil Danko. Želá Ficovi, aby túto situáciu zvládol. V mene SNS odsúdil grobianstvo v spoločnosti, ktoré podľa neho muselo vyeskalovať do takejto situácie.