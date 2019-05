Slabnutie tohto zmyslu môže predpovedať smrť v priebehu 10 rokov

Čuch je jedným zo zmyslov, ktorým v priebehu života nevenujeme príliš veľkú pozornosť. Na problémy so zrakom reagujeme okamžite, a starosti so sluchom riešime tiež. Čuch však naďalej ostáva zanedbaný, čo by však mohlo predstavovať problém.

Štúdia Michiganskej štátnej univerzity v USA hodnotila informácie o 2.300 Američanoch vo veku 70 až 79 rokov, ktorí v roku 1997 podstúpili čuchový test, v ktorom mali identifikovať 12 známych pachov. V priebehu nasledovných 13 rokov umrelo 1.200 z nich.

Tí z účastníkov, o ktorých by sa dalo povedať, že vnímali pachy veľmi slabo, bola v porovnaní s ostatnými o 46% vyššia šanca na úmrtie do 10 rokov (a o 30% vyššia šanca na úmrtie do 13 rokov), z čoho 28% by sa dalo pripísať na konto Parkinsonovej chorobe, demencii a nezámernému úbytku hmotnosti.

Zvyšných 72% zrejme predstavuje úmrtie v dôsledku nezistených ochorení, čo však nie je celkom jasné.

Čuch sa ukázal ako spoľahlivý faktor pri predpovedaní smrti najmä u tých, ktorí inak boli zdravotne celkom v poriadku. Slabé vnímanie pachov u zdravých ľudí predpovedalo úmrtie v priebehu 10 rokov v 62% prípadov.

Prečo práve čuch?

Keďže je známe, že Parkinsonova choroba a demencia ovplyvňujú zmysel čuchu, epidemiológ Honglei Chen, ktorý je zároveň hlavným autorom štúdie, sa s tímom odborníkov podujal preskúmať možnosť, že tieto dve choroby vysvetľujú vzťah medzi čuchom a rizikom úmrtia. Nezabudli ani na úbytok hmotnosti, ktorý by mohol značiť podvýživu.

Aj po zohľadnení týchto známych súvislostí vedel slabý čuch predpovedať čas smrti v 70% prípadov. Úlohu v tom nehrá ani rasa a pohlavie, vďaka čomu by sa táto skutočnosť v budúcnosti mohla osvedčiť ako meradlo zdravia.