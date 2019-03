Ľudia s Parkinsonovou chorobou voňajú inak. Túto vôňu by ste si mali všímať

Parkinsonova choroba je progresívny neurodegeneratívny stav a napriek desaťročiam intenzívneho výskumu naň stále neexistuje liek ani žiadny spoľahlivý diagnostický test. S pomocou ženy, ktorý má mimoriadne silný čuch, sa však vedcom podarilo zistiť, ako Parkinsonova choroba mení ľudský pach. Dúfajú, že tento objav môže pomôcť pri včasnej diagnostike.

V súčasnosti sa s liečbou nemôže začať, kým sa neobjavia motorické príznaky, ako je tras a stuhnutosť. Avšak rozpad nervového tkaniva začína asi 6 rokov predtým, ako si ľudia všimnú akékoľvek klinické príznaky. Nájdenie spoľahlivého spôsobu diagnostikovania Parkinsonovej choroby by znamenalo, že liečba by mohla začať skôr a bolo by možné stav udržiavať dlhšie na uzde.

Lekári využívali pach ako diagnostický nástroj už po celé stáročia. Niektorí ľudia napríklad tvrdia, že skrofulóza páchne podobne ako zatuchnuté pivo, zatiaľ čo brušný týfus spôsobuje arómu pripomínajúcu upečený chlieb. Až donedávna nebol žiadny zápach spojený s neurodegeneratívnym stavom akéhokoľvek druhu.

Joy Milne dokáže Parkinsonovu chorobu vycítiť

Joy Milne patrí medzi ľudí, ktorí sú hypersenzitívni na arómu a dokážu ich veľmi účinne rozlišovať. V roku 1986 lekári diagnostikovali Parkinsonovu chorobu jej manželovi a odvtedy dokáže Joy rozlíšiť špecifický zápach spojený s týmto ochorením.

Nedávno sa skupina výskumníkov spojila s Joy Milne, aby sa pokúsili rozlíšiť, aké chemikálie môžu spôsobiť tento konkrétny zápach. Zistenia nedávno zverejnili v odbornom časopise ACS Central Science.

Po prvé, vedci potrebovali určiť, kde zápach vzniká. Všimli si, že je najintenzívnejší na hornej časti chrbta a na čele, ale nie v podpazuší. To znamená, že zápach pravdepodobne nie je z potu, ale z mazu, ktorý produkujú mazové žľazy v koži.

Vedci už vedia, že pri Parkinsonovej chorobe dochádza k zvýšeniu produkcie mazu, stavu zvanom seborrhea. Vedci pod vedením Perdity Barranovej sa snažili pochopiť, aké chemikálie v maze môžu byť príčinou zmien v zápachu.

Tím zozbieral vzorky kožného mazu z hornej časti chrbta od 60 jedincov. Niektorí ľudia mali Parkinsonovu chorobu a niektorí nie.

Vôňa pižma

Pomocou hmotnostnej spektrometrie vedci analyzovali vzorky kožného mazu, aby identifikovali akékoľvek chemikálie, ktoré boli zvýšené u ľudí s Parkinsonovou chorobou. Preukázali, že existuje významný rozdiel medzi prchavými chemikáliami v sére ľudí s Parkinsonovou chorobou a zdravých ľudí. Ako sa ukázalo, pri zvláštnej aróme zohrávajú kľúčovú úlohu tri zlúčeniny: kyselina hippurová, eikozán a octadecanal.

Dôležité je, že medzi ľuďmi s Parkinsonovou chorobou neboli žiadne významné rozdiely, či už na ochorenie užívali lieky alebo nie. To znamená, že zmena zápachu pravdepodobne nie je spôsobená liečbou. Keď tím tieto chemikálie dal Joy Milne, bola schopná identifikovať "pižmovú" arómu Parkinsonovej choroby.

Vedci uskutočnili túto štúdiu s obmedzeným počtom účastníkov, takže budú musieť vo svojej práci pokračovať. Dúfajú však, že to môže byť jedinečný spôsob detekcie Parkinsonovej choroby oveľa skôr, než je v súčasnosti možné.

Prečo dochádza k zmene zápachu?

Výskumníci nenavrhli svoju štúdiu tak, aby zistili, prečo sú hladiny týchto troch zlúčenín v sére zvýšené u ľudí s Parkinsonovou chorobou. Autori však diskutujú o niektorých možných príčinách.

Skoršie štúdie napríklad potvrdili, že existujú väzby medzi rôznymi stavmi kože a Parkinsonovou chorobou.Niektoré výskumy naznačujú, že na koži ľudí s Parkinsonovou chorobou sa častejšie objavujú isté mikróby. Patria sem napríklad kvasinky Malassezia spp.

Podľa autorov štúdie tieto zmeny v populáciách kvasiniek a baktérií môžu zmeniť kožnú mikroflóru a fyziológiu spôsobmi, ktoré sú "vysoko špecifické" pre Parkinsonovu chorobu.

Tieto zistenia otvárajú nové možnosti Parkinsonovej choroby a môžu tiež poskytnúť nový pohľad na to, ako sa tento stav rozvíja.