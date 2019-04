Škoda oživí koncepciu legendárnej 120-ky s motorom vzadu!

Už som to písal niekoľkokrát a stojím si za tým. Nie Amerika, ale Čína je krajina neobmedzených možností. Tam môžu firmy robiť všetko, napríklad aj beztrestne a okato kopírovať európske a americké automobilky a neobávať sa, že by sa im to časom vypomstilo.

Na druhej strane si tam európske automobilky teoreticky môžu dovoliť veci, ktoré by im na starom kontinente neprešli.

Napriek tomu (alebo práve preto) sa Škoda rozhodla, že za dejisko predstavenia svojho najnovšieho automobilu vyberie práve autosalón v Šanghaji. Odbornej i laickej verejnosti plánuje predstaviť automobil, ktorý čiastočne nadviaže na legendárnu Škodu 120. Na toto sme čakali roky!

Škoda prestala vyrábať autá so zadným pohonom ešte v roku 1990, posledným vyrábaným modelom bola Škoda 125 L, typ 742.

Motor vzadu a žiadny výfuk

Nový automobil od Škody bude poháňaný elektrickým motorom uloženým vzadu a bude poháňať zadné kolesá. Bude sa jednať o odkaz na modelový rad 105/120/125 (typ 742), z ktorého sa v priebehu 14 rokov vyrobilo 2 011 044 kusov, ale z hľadiska karosárskeho vyhotovenia nebude mať spoločné prakticky nič.

Avizovaná štúdia od Škody bude vyhotovená ako SUV s plynule sa zvažujúcou strechou v štýle kupé, správy dokonca hovoria o dizajne ženevského konceptu Vision iV. Pre účely šanghajského autosalóna má byť pôvodný Vision iV prepracovaný práve v zmysle uvedeného, teda s jedným elektrickým motorom vzadu a pohon zadnej nápravy. Maximálny výkon elektrického motora ej 150 kW (204 k), max. rýchlosť vozidla 160 km/h a akumulátory s kapacitou 83 kWh umožnia dojazd na úrovni 500 kilometrov.

Je potrebné uviesť, že v súvislosti s budúcim uvedením Škody so zadným pohonom nedôverčivo dvíhame obočie. Vytvoriť automobil s motorom vzadu a zadným pohonom, samozrejme, nie je problém, ale v praxi by prichádzali o dôležité výhody. Jednalo by sa predovšetkým o stratu schopnosti efektívnej rekuperácie energie, na ktorej sú elektromobily závislé. Pri brzdení sa zadná náprava odľahčuje, čím by sa účinnosť rekuperácie mohla znižovať, tvrdí zahraničný motoristický denník.

Okrem prepracovaného konceptu Vision iV so zadným pohonom a motorom uloženým vzadu Škoda v Šanghaji predvedie aj bicykel Klement a esúvečka Kodiaq, Kodiaq GT, Karoq a čínsky Kamiq.