Video: Tento pes má roztomilý rituál pred spaním. Sledujte, čo každú noc robí

Mnohé deti majú svoje obľúbené hračky, ktoré si zvyknú brať do postele, no podobný rituál má aj tento pes menom Bentley. Jeho majitelia ho pravidelne natáčali každý večer pred spaním, ako si do spálne nesie svoj obľúbený predmet.

Podľa Bentleyho majiteľov to celé začalo, keď si do pelechu doniesol svoju obľúbenú deku. Teraz však má fázy, kedy si zvykne približne týždeň nosiť jednu zo svojich hračiek a potom ju vystrieda za inú. Tento rozkošný kríženec trpasličieho pudla a zlatého retrívra si vás týmto videom určite získa.

Video: Pes si nosí do postele obľúbené hračky