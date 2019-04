Video: Takto reaguje pes, keď jeho majiteľ trafí kôš

Tento pes je veľkým fanúšikom basketbalu a jeho najobľúbenejší hráč je jeho vlastný majiteľ. Casey Dickinsonová sa na Twitteri podelila o zábery ich psa Coopera, ktorý okrem aportovania dokáže oceniť aj dobrý hod do koša.

Ako uviedla Casey, Cooper začne zavýjať vždy, keď sa niekto trafí do koša. Ak však máte zlú mušku, Coopera to zjavne nepoteší a dokonca slabo zavrčí. Cooper tak svojim majiteľom dáva jasne najavo, že ešte musia poriadne trénovať.

Video: Psí fanúšik basketbalu

If y’all want to see something hilarious, my dog Cooper lets out a huge howl when you make a basket, but let’s out a disappointed groan when you miss.



Cooper expects greatness when it comes to sports. pic.twitter.com/JylQeO49Vz