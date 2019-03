Tento druh čaju je najlepší na chudnutie. Nemusíte ani cvičiť

Pitie zeleného čaju vedie k zníženiu telesnej hmotnosti bez akýchkoľvek ďalších zmien životného štýlu. Štúdia publikovaná vo vedeckom žurnále Journal of the American College of Nutrition ukázala, že účastníci, ktorí pili štyri šálky zeleného čaju denne, schudli 2,5 kg aj bez toho, aby zmenili stravu alebo viac cvičili.

Flavonoidy a kofeín v zelenom čaji urýchľujú metabolizmus, vďaka čomu telo dokáže rýchlejšie spracovávať tuk. Okrem kofeínu sa v zelenom čaji nachádzajú aj antioxidanty katechíny. Medzi najdôležitejšie katechíny patrí Epigallocatechin-3-galát alebo EGCG.

Zelený čaj nezalievajte vriacou vodou

Vriaca voda však môže katechíny znehodnotiť, preto je dôležité vodu nechať vyhladnúť na 90 - 80 stupňov Celzia predtým, než do nej vložíte zelený čaj. EGCG môžete užívať aj ako potravinový doplnok, ktorý obsahuje koncentrovanejšiu formu antioxidantu.

V tejto štúdii bolo 35 obéznych ľudí náhodne rozdelených do troch skupín - jedna pila zelený čaj, druhá užívala extrakt zo zeleného čaju a tretia bola kontrolná skupina.

Výsledky ukázali, že štyri šálky zeleného čaju spôsobili stratu hmotnosti o 2,5 kg bez ďalších zmien životného štýlu. Užívanie doplnkov bolo spojené so stratou hmotnosti o takmer 2 kg.

Ďalšia štúdia na myšiach publikovaná vo vedeckom žurnále Obesity ukázala, že aj keď sú myši kŕmené jedlom s vysokým obsahom tukov, zelený čaj spomaľuje rýchlosť, ktorou priberajú.

Joshua Lambert, ktorý viedol štúdiu na myšiach, povedal:

"Naše výsledky naznačujú, že ak si doplníte EGCG alebo zelený čaj, budete priberať pomalšie. Po prvé, EGCG znižuje schopnosť absorbovať tuk a na druhej strane zvyšuje schopnosť využívať tuk. "

Štúdia ukázala, že zelený čaj neznižuje chuť do jedla, skôr obmedzuje absorpciu tuku. Lambert vysvetlil, že obe skupiny myší jedli rovnako:

"Nebol žiadny rozdiel v množstve jedla, ktoré myši zjedli. V podstate jedli milkshake, len jedna skupina mala milkshake so zeleným čajom."

Lambert si myslí, že niekoľko šálok zeleného čaju môže mať výrazný vplyv na telesnú hmotnosť:

"Ľudské údaje - a tých v súčasnosti nie je veľa - ukazujú, že ľudia, ktorí vypijú čo i len jednu alebo viac šálok čaju denne, pocítia vplyv na telesnú hmotnosť v porovnaní s ľuďmi, ktorí čaj nepijú.”