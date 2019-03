Medzi depresiou a mozgovou porážkou existuje spojenie

Každý z nás sa už neraz cítil na dne. To posledné, čo by sme si pri takýchto pocitoch priali, je ďalší problém navyše. Ako však ukázal výskum z New Yorku, depresívne pocity pravdepodobne zvyšujú riziko mozgovej porážky, a to zvlášť u starších dospelých.

Smútok ako spúšťač mozgovej príhody

Štúdia najprv podrobila 1100 obyvateľov New Yorku v priemernom veku 70 rokov dotazníku navrhnutom tak, aby dokázal odhaliť príznaky depresie. Ani jeden účastník v minulosti neprekonal mozgovú príhodu. Na základe výsledkov dotazníka boli účastníci hodnotení bodmi od 0 po 60, pričom 16 bodov naznačovalo vážnejší pocit depresie.

Účastníkov potom sledovali po dobu 14 rokov. Počas tohto obdobia okolo 100 z nich utrpelo mozgovú príhodu. Tí z nich, ktorí na základe dotazníka vykazovali viacero príznakov depresie, mali až o 75% vyššiu šancu na ischemickú mŕtvicu (najčastejší druh mŕtvice) ako tí bez depresívnych príznakov.

Celkovo až 11% účastníkov so zvýšeným bodovaním zažilo porážku. Z ľudí, ktorých nehodnotili ako depresívnych, ju zažilo 7% účastníkov.

Ako zabrániť mŕtvici

Podľa doktorky Marilalaury Simonettovej z neurologického oddelenia Millerovej zdravotníckej školy v Miami (Florida) sú závery štúdie síce len predbežné, ale ak by sa potvrdili, „skorá diagnostika a liečba depresie by bola oveľa dôležitejšia.“

Zaujímavé je, že percentá sa nepohli ani vtedy, keď vedci zohľadnili faktory prispievajúce k mŕtvici, ako je cukrovka, vysoký krvný tlak, fajčenie a konzumácia alkoholu.

Je však dôležité pripomenúť, že štúdia našla len spojenie medzi depresiou (depresívnymi príznakmi) a porážkou, a nestanovila depresiu za príčinu vzniku mozgovej príhody. To znamená, že je nutné podniknúť ďalší výskum, ktorý by vysvetlil, ako presne príznaky depresie vplývajú na kardiovaskulárny systém a riziko mŕtvice.

Ďalšou dôležitou poznámkou na záver je to, že štúdia sa zamerala na sledovanie zdravia menšiny – a síce hispáncov žijúcich v Spojených štátoch. Je teda nejasné, či by sa jej výsledky dali aplikovať aj ďalšie časti populácie.