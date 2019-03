Beblavý chce zvolať mimoriadne zasadnutie ÚPV pre odmietnutie Kučeru

Opoziční poslanci za OĽaNO podporia zvolanie mimoriadnej schôdze Ústavnoprávneho výboru (ÚPV) Národnej rady (NR) SR. Inicioval ho nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, dôvodom má byť odmietnutie ďalšieho slovenského kandidáta na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ Michala Kučeru. Poslanec Alojz Baránik (SaS) však na zvolanie výboru nevidí dôvod, považuje túto požiadavku za popretie rozloženia moci ústavných orgánov SR.

Členovia výboru za hnutie OĽaNO Ján Marosz a Jozef Lukáč považujú nezvolenie v poradí štvrtého kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ za veľkú hanbu, ktorú si Slovensko urobilo na medzinárodnej úrovni, informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Podľa Baránika nemá parlament žiadnu zodpovednosť za plnenie funkcií, ktoré ústava zveruje Súdnej rade. „Preto nie je správne pre potreby politického konzumu naznačovať, že NR SR, alebo dokonca nejaký jej výbor takú zodpovednosť má,“ vysvetlil.

Personálne obsadzovanie Súdnej rady, v ktorej má nominantov aj vláda a parlament, je podľa Beblavého dlhodobým zdrojom pochybných rozhodnutí súvisiacim so súdnictvom.

Baránik súhlasí s tým, že je veľkou medzinárodnou hanbou pre Slovensko, pokiaľ poradný výbor odmietol kandidáta, ktorý bol odsúhlasený Súdnou radou. Dodáva však, že nie je možné akokoľvek sankcionovať či postihovať Súdnu radu alebo jej členov za to, aké rozhodnutia vydávajú alebo nevydávajú. „Ani za to, ako a či si plnia svoje povinnosti tak, ako to spoločnosť od nich očakáva. Súdna rada ako predstaviteľ súdnej moci je bez akejkoľvek možnosti kontroly jej činnosti zvolenými zástupcami ľudu či inak,“ doplnil.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) má v najbližších dňoch zisťovať, čo môže byť za odmietnutím Kučeru, podľa vlastných slov odmieta uveriť tomu, že Slovensko nie je schopné ponúknuť kvalitného kandidáta.

Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016. V tajnej voľbe Kučeru koncom novembra 2018 zvolila Súdna rada, podporilo ho desať z 15 prítomných členov.

Kučera bol štvrtým kandidátom Slovenska na jeden z najvýznamnejších súdnych postov v EÚ. Predošlí kandidáti Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana neuspeli v Bruseli, kde ich kandidatúru neodsúhlasil poradný výbor Rady EÚ.