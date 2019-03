SaS: Poslanci SNS pri uvádzaní pôvodu mäsa stratili kontakt s realitou

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) je proti tomu, aby reštaurácie a všetky prevádzky verejného stravovania museli povinne a s vysokými finančnými sankciami uvádzať v jedálnych lístkoch pôvod mäsa. Bude to len ďalšia nezmyselná šikana podnikateľov. Informoval o tom Róbert Buček, hovorca SaS, v reakcii na návrh koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS), aby reštaurácie uvádzali pôvod mäsa v jedálnom lístku.

„SNS, ktorá s touto novou povinnosťou prichádza, celkom neadekvátne reaguje na problém s poľským mäsom. Je doslova absurdné, aby niekoľko desiatok kilogramov mäsa spornej kvality vyvolalo ďalšiu zbytočnú, ale finančne náročnú byrokraciu pre celý reštauračný sektor, ktorý nie je nakoniec ani producentom mäsa, ale jeho spracovateľom. S takýmto nápadom môžu prísť len poslanci politickej strany, ktorí celkom stratili kontakt s realitou,“ uviedla Jarmila Halgašová z SaS.

Ak podnikatelia vo verejnom stravovaní usúdia, že po udávaní pôvodu mäsa alebo iných produktov, ktoré používajú pri príprave jedál, je dopyt ich zákazníkov, sami sa podľa liberálov tejto požiadavke prispôsobia. „Na to nepotrebujú štát s jeho skorumpovateľnými kontrolami a pokutami. Je zarážajúce, ako jedna vládna strana ignoruje úpadok slovenského podnikateľského prostredia, ktorý zaznamenávajú renomované medzinárodné merania. Miesto toho, aby podnikateľom na Slovensku podnikanie uľahčovala, nakladá na nich ďalšie a ďalšie bremená,“ tvrdí strana SaS.

V sumári to podľa SaS znamená, že obeťou podvodníkov z Poľska bude celá verejnosť na Slovensku. „Máme predsa štátne orgány na to, aby chránili spotrebiteľov a kontrolovali kvalitu potravín. Ak zlyhávajú v tejto povinnosti, nech si to priznajú a nehádžu svoje zlyhania na občanov. Pýtame sa, aký je pôvod patologických chýb v uvažovaní SNS?“ uzavreli liberáli.

Koaličná strana SNS plánuje na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 26. marca, predložiť päť noviel zákonov, ktoré majú byť v prospech občanov. Chce navrhnúť zníženie viacerých daní či zaviesť povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.