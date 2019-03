Video: Slovák neprežil útok leva

V českej obci Zděchov v okrese Vsetín v Zlínskom kraji v utorok ráno napadol chovateľa. Starosta obce Tomáš Kocourek pre Českú televíziu uviedol, že zviera 34-ročného muža usmrtilo. Podľa informácií TV Nova krátko pred poludním vnikla zásahová jednotka do objektu, kde sa nachádzali lev s levicou a obe zvieratá zastrelila. Chovateľovi však už lekári nedokázali pomôcť.

Mŕtveho muža našiel ráno otec, ktorý uvidel jeho telo na kamerách nainštalovaných v klietkach, uviedli Novinky.cz.

„Můžeme potvrdit incident mezi lvem a chovatelem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Povolali jsme zásahovou jednotku z Brna, máme tady pracovníky Zoo Lešná a domlouváme se na dalším postupu. Následek incidentu zatím není stoprocentně známý,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Lenka Javorková. Podľa polícia bol muž narodený v roku 1985.

Chovateľ priviezol levy do českej obce v roku 2016, kde ich choval bez povolenia. S mladou levicou na vôdzke chodieval aj na prechádzky, čo sa nepáčilo miestnym obyvateľom.Na pozemkoch svojej rodiny postavil koterec s oploteným výbehom. Úrady mužovi nedokázali v chove zabrániť napriek niekoľkým pokutám. Veterinárna správa nemala možnosť leva odviesť. V prípade mohla zasiahnuť iba odobratím zvieraťa, no muselo by sa preukázať týranie, ku ktorému však dochádzať nemalo.

Majiteľ leva, ktorý sa stal známym aj vďaka účinkovaniu v televíznej reality šou Farmár hľadá ženu, predtým choval párik levov v obci Zvončín pri Trnave. Muž bol v roku 2012 hospitalizovaný po útoku vtedy dvojročného leva.