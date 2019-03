Video: Mladík provokoval staršieho muža na ulici, takéto KO nečakal

Mladý agresor chcel vyprovokovať bitku so starším mužom na ulici, no dopadol tak, ako si zaslúžil. Mladík sa zaháňal na šedivého muža päsťami, no namiesto toho, aby starší pán ustúpil, rozhodol sa len tak ľahko nevzdať.

Zábery sú klasickým príkladom toho, keď má niekto silnejšie reči ako päste, pretože staršiemu mužovi stačila jedna rana a provokatér ležal na zemi. Z jeho pohľadu v tvári sa zdá, že tento knokaut bude ešte pár minút predýchavať.

Video: Dedo zložil k zemi mladého provokatéra