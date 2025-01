Severokórejských vojakov stiahli z frontových línií na Ukrajine, píše NYT

V piatok to napísal denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na ukrajinských a amerických predstaviteľov. Informovala o tom agentúra AFP.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa k tomuto tvrdeniu odmietol vyjadriť. „Je veľa rôznych tvrdení, správnych aj nesprávnych. Netreba to zakaždým komentovať,“ povedal v piatok novinárom.

Podľa zdrojov NYT severokórejských vojakov nebolo na fronte v Kurskej oblasti vidieť už asi dva týždne. Ukrajinský predstaviteľ pre denník uviedol, že veľké straty v radoch Severokórejčanov boli spôsobené dezorganizáciou a nedostatočnou koordináciou s ruskými jednotkami. Podľa ukrajinských zdrojov boli vojaci po príchode na bojisko ponechaní svojmu osudu, postupovali s nedostatočnou podporou a len zriedka sa zastavili, aby sa preskupili.

Spravodajská televízia Sky News už 27. januára s odvolaním sa na veliteľa ukrajinských špeciálnych síl s krycím menom Puls informovala, že severokórejskí vojaci boli stiahnutí z frontovej línie pre veľké straty. Naznačil, že Severokórejčania sa „buď poučili z chýb, ktoré urobili počas prvých stretov s ukrajinskými vojakmi, ošetrovali svojich zranených, alebo čakali na posily“.

Americkí predstavitelia sa podľa NYT domnievajú, že rozhodnutie stiahnuť severokórejských vojakov z predných línií môže byť dočasné. Uviedli, že Severokórejčania by sa mohli vrátiť po absolvovaní dodatočného výcviku alebo po tom, čo ruské sily vymyslia nové spôsoby ich nasadenia, aby sa vyhli takým veľkým stratám.

V polovici októbra 2024 juhokórejská rozviedka oznámila, že Severná Kórea sa rozhodla vyslať vyše 10.000 svojich vojakov do Ruska, aby ho podporila vo vojne s Ukrajinou. Čoskoro sa objavili správy, že dorazili do Ruska a poslali ich do Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinské sily.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 11. januára oznámil, že ukrajinské ozbrojené sily prvýkrát zajali severokórejských vojakov počas bojov v Kurskej oblasti. Jeden z nich povedal, že si myslel, že ide do Ruska na výcvik, nie do vojny. Neskôr Zelenskyj povedal, že Kyjev je pripravený vymeniť zajatých Severokórejčanov za ukrajinských vojakov držaných v ruskom zajatí.