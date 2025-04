WHO pre odchod USA čelí deficitu vo výške viac ako dve miliardy dolárov

Deficit WHO očakáva aj napriek výraznému zníženiu rozpočtu na roky 2026-2027, píše agentúra AFP.

Takmer dve miliardy chýbajúcich dolárov zvýšia deficit takmer 600 miliónov dolárov, ktoré minulý týždeň oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO na roky 2026-2027 predtým znížila svoj rozpočet z pôvodných 5,3 miliárd dolárov na 4,2 miliardy.

Washington bol dlhodobo najväčším darcom WHO. V rokoch 2022-2023 prispeli Spojené štáty do jej rozpočtu sumou 1,3 miliardy dolárov. Príspevky za minulý rok však už nezaplatili. Po januárovom rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa vystúpiť z organizácie WHO predpokladá, že Washington si členské záväzky nebude plniť ani tento rok. Podľa organizácie jej dlhujú USA za roky 2024-2025 spolu 260 miliónov dolárov. Washington z organizácie oficiálne vystúpi až v januári 2026.

V reakcii na oznámený deficit nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach informoval, že Berlín vyčlení pre WHO ďalšie dva milióny eur a prispeje celkovou sumou asi 317 miliónov dolárov. "Odchod Spojených štátov z WHO neohrozuje len finančnú stabilitu, ale aj multilaterálnu spoluprácu v rámci globálnej zdravotníckej architektúry,“ uviedol Lauterbach.