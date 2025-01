V čase zrážky lietadla a vrtuľníka bol na riadiacej veži iba jeden dispečer

Lietadlo Bombardier CRJ700 so 60 pasažiermi a štyrmi členmi posádky smerovalo do Washingtonu z mesta Wichita v americkom štáte Kansas. S vrtuľníkom Sikorsky H-60 Black Hawk na palube s troma vojakmi sa zrazilo krátko pred 21.00 h miestneho času (vo štvrtok o 03.00 h SEČ) v okamihu, keď sa blížilo k pristávacej dráhe letiska Ronalda Reagana pri Washingtone. Oba stroje sa zrútili do rieky Potomac. Haváriu nikto zo 67 pasažierov oboch strojov neprežil.

Z predbežnej vyšetrovacej správy Federálneho úradu pre letectvo (FAA) vyplýva, že personálne obsadenie vzhľadom na časť dna a rozsah dopravy „nebolo normálne“ a miesto dvoch dispečerov pracoval iba jeden, citoval NYT.

„Dispečer, ktorý sa v stredu večer venoval vrtuľníkom v blízkosti letiska, dával tiež pokyny lietadlám, ktoré pristávali a odlietali na miestnych dráhach,“ uvádza sa v správe.

„Tieto činnosti sú spravidla prideľované dvom dispečerom, nie jednému,“ dodáva FAA, ktorý haváriu vyšetruje spoločne s americkým Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB).

NTSB vo štvrtok uviedol, že nebude určovať príčinu nehody alebo o nej špekulovať dovtedy, kým sa neskončí vyšetrovanie.

Letisko Ronalda Reagana sa nachádzal neďaleko centra Washingtonu, Bieleho domu i Pentagónu, pripomína AFP. Vzdušný priestor tohto letiska je extrémne vyťažený a v oblasti sa takmer nepretržite pohybujú civilné i vojenské lietadlá.

Podľa denníka The New York Post sa lietadlo po zrážke rozlomilo na dve časti, ktoré sa nachádzajú v hĺbke asi dva metre. Na palube vrtuľníka boli tri osoby.

Havária je prvou veľkou tragédiou komerčného lietadla v Spojených štátoch za viac ako 15 rokov. Vo februári 2009 v Buffale v štáte New York po náraze lietadla do domu zahynulo všetkých 45 pasažierov a štyria členovia posádky.