EK nespája obnovenie dodávok ruského plynu s mierovými rokovaniami o Ukrajine

Hovorkyňa vo štvrtok v Bruseli reagovala na žiadosť novinárov o stanovisko k správe denníka Financial Times (FT), podľa ktorého viaceré členské štáty EÚ navrhli zahrnúť obnovenie dodávok ruského plynu do Európy do textu budúcej dohody o urovnaní konfliktu na Ukrajine. „S mierovými rozhovormi to nijako nespájame. Keď budú takéto rokovania, budú s Ukrajinou. Nepotvrdzujeme žiadnu súvislosť medzi dodávkami plynu a mierovými rokovaniami,“ povedala Hipperová.

FT predtým vo štvrtok informoval, že myšlienku, aby sa do textu budúcej dohody o urovnaní konfliktu na Ukrajine zahrnula aj otázka obnovenia dodávok ruského plynu potrubiami do Európy, podporili viacerí predstavitelia Nemecka, Maďarska a niektorých ďalších členských štátov Únie. Podľa nich by dodávky plynu z Ruskej federácie znížili ceny energií v EÚ a „dali obom stranám dôvod dodržiavať dohodu o prímerí“, uviedol denník s odvolaním sa na zdroje v európskych metropolách.