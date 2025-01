Raši: MIRRI rozbehlo Program Slovensko, MAS je zlyhaním predošlého vedenia

Uviedol to šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD). Dodal, že aj fungovanie tzv. miestnych akčných skupín (MAS) je zlyhaním rezortu, ktorý v tom čase riadila súčasná poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Zároveň ozrejmil, že v minulom roku šlo do najmenej rozvinutých okresov (NRO) historicky najviac finančných prostriedkov. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie MIRRI v reakcii na vyjadrenia opozičnej strany SaS.

„Keď Remišová v máji 2023 končila, teda 29 mesiacov po začiatku nového programového obdobia, nebola vyhlásená ani jedna výzva, nebola uzavretá ani jedna zmluva a vyčerpané nebolo ani jedno euro,“ uviedol Raši. Hoci za vedenia Remišovej od vyhlásenia výziev po prvé čerpanie prešlo 25 mesiacov, súčasné vedenie podľa neho Program Slovensko úspešne rozbehlo. „Vyhlásených máme 261 výziev v hodnote 9,11 miliardy eur, podpísaných 1280 zmlúv v hodnote 4,58 miliardy eur a vyčerpaných 385,03 milióna eur,“ doplnil.

Predchádzajúce vedenie MIRRI neurobilo za tri roky pre podporu MAS podľa Rašiho nič. „Rovnaké nič urobila aj úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Súčasné vedenie rezortu zdedilo zle nastavený systém. Počas posledných dvoch mesiacov roka 2023, hneď po nástupe nového ministra, ministerstvo posilnilo kontrolu a najalo nových kontrolórov, ktorí deň a noc pracovali na tom, aby dokázali skontrolovať všetky žiadosti MAS, ktoré patrili pod MIRRI, a zabezpečili im vyplatenie finančných prostriedkov,“ povedal minister investícií s tým, že v súčasnosti už MAS patria len pod Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Raši deklaruje, že v NRO rezort posilnil sociálno-ekonomických partnerov, znížil vplyv štátu a peniaze idú na rozvoj, nie na dofinancovanie bežnej prevádzky. Do NRO šlo v roku 2024 vyše 17 miliónov eur a z toho vyčerpali 15,5 milióna. Minister dodal, že oproti roku 2023 došlo aj k výraznému zvýšeniu ich čerpania.

SaS kritizuje vládu za to, že zlyháva pri téme regionálneho rozvoja. Pripomína chybne nastavené procesy pri fungovaní MAS a aj to, že vláda znížila regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresy o tretinu. SaS pripomenula, že Slovensko nečerpá eurofondy požadovaným tempom jedno percento mesačne, ale tempom jedno percento ročne.