Ministerstvo dopravy: Zmeny v mýtnych poplatkoch nie sú žiadna novinka

Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva dopravy (MD) SR v reakcii na vyjadrenia Nadácie Zastavme korupciu a predstaviteľov autodopravcov.

Prvý návrh smernice bol podľa MD SR predstavený ešte v roku 2017 a zástupcovia členských štátov ju schválili v roku 2022. Vláda SR schválila súvisiacu legislatívu v auguste a Národná rada SR v novembri 2024.

„Rezort dopravy rokoval s našimi dopravcami o nastavení nového systému mýtnych poplatkov, aby im zmeny neuškodili. Výsledkom je, že sa sadzby mýta zvýšia, zároveň to však kompenzujeme znížením dane z motorových vozidiel pre slovenských dopravcov na najnižšiu možnú úroveň,“ vysvetlilo ministerstvo dopravy.

„Sadzby mýta sa prispôsobili tým v okolitých krajinách aj preto, aby sa z našich obcí a miest nestali lacné tranzitné trasy pre zahraničných kamionistov,“ dodalo MD SR.

Predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu a autodopravcov v piatok na brífingu uviedli, že od júla sa mýtne poplatky zvýšia o 40 %, tretina peňazí ide súkromnej firme. Politici a vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti podľa nich dlhodobo nastavujú systém tak, aby značná časť výnosov skončila v rukách súkromných spoločností - SkyToll, respektíve CzechToll. Autodopravcovia hrozia blokáciou ciest, ak MD SR s nimi nebude rokovať o ich požiadavkách.

„Vyzývame ministra dopravy, šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti, aby si sadli konečne k rokovaciemu stolu s Úniou autodopravcov Slovenska. Pokiaľ sa toto nestane do určitého času, napríklad do mesiaca, tak Únia autodopravcov Slovenska je ochotná znova spraviť nejaký protest. Budeme sa snažiť zablokovať hraničné priechody,“ priblížil Stanislav Skala, predseda Únie autodopravcov Slovenska.

„Únia autodopravcov Slovenska na dnes na 17.00 h zvolala mimoriadne zasadnutie dopravcov, kde sa má prerokovať, ako ďalej. Dnes by malo padnúť rozhodnutie, či sa ide do ostrého štrajku alebo nie vzhľadom k tomu, že už nám dopravcovia volajú a ponúkajú nám sami kamióny na to, aby sa blokovali hranice alebo určité úseky v rámci Slovenskej republiky,“ doplnil prezident Aliancie cestnej pomoci Marián Ürge.