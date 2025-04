Do týchto projektov investuje MIRRI viac ako 6 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) pokračuje v podpore projektov, ktoré zlepšujú život v regiónoch. V uplynulých dňoch sme podpísali zmluvy na 11 nových projektov v hodnote viac ako 6,1 milióna eur z eurofondov z Programu Slovensko. Prinesú krajšie verejné priestory, modernejšie školy, nové športoviská aj viac zelene a vody v mestách a obciach po celom Slovensku.

„Keď investujeme do škôl, ihrísk či parkov, neinvestujeme len do budov a lavičiek – investujeme do detí, do komunít a do kvality života v regiónoch. Chceme, aby sa ľuďom žilo lepšie tam, kde bývajú, a aby mali deti možnosť vzdelávať sa v prostredí, ktoré zodpovedá dnešnej dobe. Takéto projekty dávajú zmysel, lebo spájajú moderné vzdelávanie s kvalitným verejným priestorom – a to je presne Slovensko, aké chceme tvoriť,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Revitalizácia verejného priestoru Kozmos

Projekt v bratislavskom Ružinove s podporou takmer 198-tisíc eur podnieti komunitné vzdelávanie a voľnočasové aktivity. Rekonštrukcia priestoru prinesie nové multifunkčné prvky, lavičky, pergoly či verejné osvetlenie na večerné podujatia. Pribudne viac zelene a tiež dažďová záhrada.

TRNAVSKÝ KRAJ

Revitalizácia verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana v Trnave

Takmer 1,8 milióna eur poputuje do Trnavy na obnovu verejných priestorov na ulici Generála Goliana. Projekt prinesie novú zeleň, moderný mobiliár a oddychové zóny pre všetky generácie na ploche takmer 16-tisíc m². Cieľom je zdravšie prostredie, menej hluku a viac priestoru pre komunitný život.

Rekonštrukcia a tvorba športovo oddychových zón v obytnom súbore Generála Goliana v Trnave

Revitalizácia obytných domov na ulici Generála Goliana nekončí len pri verejných priestranstvách – ďalší projekt v rovnakej lokalite, podporený sumou vyše 1 milión eur, prinesie nové športovo-oddychové zóny. Sídlisko Linčianska tak získa moderné ihriská a rekreačné prvky pre deti, mladých aj seniorov.

TRENČIANSKY KRAJ

Športová zóna na Ul. M. Mišíka v Prievidzi

Sídlisko Mládež v Prievidzi čaká premena – s podporou vyše 211-tisíc eur tu vyrastie nový športovo-oddychový areál namiesto starého asfaltového ihriska. Obyvatelia sa tak už čoskoro dočkajú moderného a voľne prístupného priestoru na aktívny oddych pre všetky vekové kategórie.

NITRIANSKY KRAJ

Rekonštrukcia telocvične v Šuranoch

V Šuranoch prejde školská telocvičňa rekonštrukciou za viac ako 564-tisíc eur. Vznikne tak bezpečný a moderný priestor na športové vyžitie žiakov – počas vyučovania aj po ňom.

ŽILINSKÝ KRAJ

Modernizácia ZŠ v obci Raková

Podporíme aj projekty v Žilinskom kraji. V obci Raková vznikne SMART škola 21. storočia. Vďaka podpore viac ako 349-tisíc eur sa základná škola premení na moderné vzdelávacie centrum s digitálnymi učebňami, bežeckou dráhou, technológiami, robotikou aj 3D tlačou.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Modernizácia Základnej školy s materskou školou vo Zvolenskej Slatine

Investícia takmer 462-tisíc eur zmodernizuje ŽS s MŠ vo Zvolenskej Slatine. Obnoví sa jedáleň, triedy aj oddychová zóna, pribudnú aj bezbariérové úpravy. Cieľom je kvalitné a dostupné vzdelávanie pre všetky deti bez rozdielu.

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ M. Tompu v Rimavskej Sobote

Rozsiahlou rekonštrukciou prejde aj ďalšia ZŠ v Banskobystrickom kraji. Do Rimavskej Soboty mieri eurofondová injekcia viac ako 595-tisíc eur. Projekt premení školu na SMART miesto, ktoré podporí rozvoj digitálnych zručností, kritického myslenia a spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi.

PREŠOVSKÝ KRAJ

Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina

Projekt za viac ako 319-tisíc eur prinesie revitalizáciu historického mestského parku. Oživia sa zelene, pribudnú chodníky, obnovený altánok a nové lavičky. Cieľom je zlepšiť životné prostredie a spríjemniť čas strávený v parku pre obyvateľov aj návštevníkov.

Revitalizácia okolia Múzea Andyho Warhola Medzilaborce

Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, jediné svojho druhu v Európe, prejde rozsiahlym zlepšením. Vďaka podpore viac ako 450-tisíc eur sa revitalizuje park, pribudnú retenčné plochy, dažďová záhrada, nové komunikácie, parkovisko, chodníky a detské ihriská. Cieľom je skrášliť a oživiť toto unikátne miesto pre návštevníkov.

Rekonštrukcia telocvične a úprava vonkajších priestorov s dopravným ihriskom a exteriérovou triedou

Základná škola v Topoľovke získa podporu takmer 171-tisíc eur na zlepšenie vzdelávacieho a športového prostredia. Rekonštrukciou telocvične, úpravou vonkajších priestorov a vybudovaním dopravného ihriska a exteriérovej triedy vzniknú ideálne podmienky pre moderné a inkluzívne vzdelávanie.