Brichta: Slovensko rovnako ako EÚ chce ťažiť z vývoja vesmírnych technológií

Uviedol to Michal Brichta, riaditeľ priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie v rámci agentúry SARIO na podujatí Slovak Space in Brussels 2.0, ktoré sa v predvečer konferencie konalo na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

Brichta pripomenul, že podobne ako pred piatimi rokmi aj teraz je cieľom podujatia, ktoré Slovenská vesmírna kancelária pripravila so Stálym zastúpením SR pri EÚ, Veľvyslanectvom SR v Belgicku, SLORD a Zastúpením Trnavského samosprávneho kraja pri EÚ, priblížiť Európanom slovenský vesmírny sektor a ukázať, kam sa za posledných päť rokov posunul.

„Chceli sme ukázať úspech, ktorý v poslednom čase zaznamenali slovenské firmy a slovenskí výskumníci. Za päť rokov sme zaznamenali významný nárast, čo sa týka počtu firiem, z 20 na 50, ktoré sa dnes na Slovensku venujú rôznym oblastiam vesmírnej ekonomiky,“ vysvetlil Brichta.

Podľa jeho slov ide o vývoj a výrobu satelitného hardvéru a komponentov pre satelitné celky či oblasť diaľkového pozorovania Zeme a využitie satelitných dát a signálov pre rôzne technické aplikácie v oblastiach, ako kritická infraštruktúra, poľnohospodárstvo alebo inteligentné mestá a inteligentná doprava. Zdôraznil, že vesmírne technológie dnes modernizujú životy ľudí, námornú, leteckú a cestnú dopravu, meteorológiu, bankové operácie a medzinárodný obchod.

Brichta upozornil aj na rastúci význam aktivít v oblasti vesmírnej bezpečnosti, ktoré pomáhajú chrániť vesmírne technológie pred vesmírnym odpadom či solárnou činnosťou.

„Cieľom bolo ukázať našim zahraničným partnerom, najmä veľkým firmám, ktoré sú lídrami vesmírneho priemyslu, čo vie Slovensko v tejto oblasti ponúknuť,“ povedal Brichta.

Európska komisia už niekoľko rokov naznačuje, že v najbližšej budúcnosti sa zisky EÚ z vesmírnej ekonomiky budú rátať v miliardách eur. Brichta potvrdil, že cieľom slovenského „vesmírneho ekosystému“ je podieľať sa aj na ziskovosti, ktorú vesmírny vývoj vygeneruje, aby Slovensko nebolo len rastúcim používateľom vesmírnych technológií, akým je dnes v podstate každá krajina. Lebo vesmírne technológie sú čím ďalej tým integrovanejšie do nášho každodenného života.

„Chceme byť na strane poskytovateľa, toho, kto vie riešenia ponúknuť. Spolupracujeme preto so slovenskými firmami, ktorým pomáhame dostať sa do tohto sveta, identifikovať, s čím dokážu prispieť do tejto domény a ktoré svoje kompetencie dokážu pretaviť do reálnych aktivít vo vesmírnej ekonomike. Ide o firmy zo softvérovej, elektrotechnickej a strojárenskej oblasti,“ opísal situáciu.

Podľa Brichtu Slovenská vesmírna kancelária pomáha dostať sa slovenským firmám do „ťažko preniknuteľných“ hodnotových a dodávateľských reťazcov a nadväzovať nevyhnutnú medzinárodnú spoluprácu v tejto brandži.

Na Európskej vesmírnej konferencii má svoje zastúpenie aj Európska komisia (EK). Toho roku sa na podujatí zúčastňujú výkonná podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová, šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová a eurokomisári Andrius Kubilius, Kostas Kadis a Ekaterina Zaharievová.