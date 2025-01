Šefčovič vysvetlil prínos nových ciel EÚ voči Rusku a Bielorusku

Európska komisia (EK) v utorok navrhla zavedenie ciel na ďalšie poľnohospodárske produkty a niektoré hnojivá dovážané z Ruska a Bieloruska. Zámerom je predísť možnej hrozbe pre potravinovú bezpečnosť EÚ, čo vo svojom stanovisku potvrdil aj slovenský eurokomisár.

„Naším cieľom je naďalej oslabovať ruskú vojnovú ekonomiku a zároveň znižovať závislosť EÚ, podporovať náš priemysel a zachovať globálnu potravinovú bezpečnosť. Urobíme všetky kroky potrebné na ochranu nášho priemyslu hnojív a farmárov,“ odkázal Šefčovič.

Komisia vo svojom rozhodnutí uviedla, že dovozy agrokomodít, no najmä hnojív z Ruska a Bieloruska, spôsobujú, že EÚ je zraniteľná voči potenciálnym donucovacím opatreniam zo strany Ruska, čo predstavuje riziko pre potravinovú bezpečnosť EÚ.

Toto rozhodnutie umožní diverzifikáciu dodávok z tretích krajín, pomôže zabezpečiť stabilné dodávky hnojív a má zabezpečiť, aby hnojivá zostali pre poľnohospodárov EÚ dostupné za prijateľné ceny. Návrh EK zároveň obsahuje zmierňujúce opatrenia, ak by poľnohospodári v EÚ zaznamenali výrazné zvýšenie cien hnojív.

Komisia pripomenula, že jej rozhodnutie nemá žiaden vplyv na ruský vývoz poľnohospodárskych produktov a hnojív do tretích krajín, čo je v súlade so záväzkom EÚ podporovať potravinovú bezpečnosť na celom svete, najmä však pre rozvojové krajiny. V praxi to znamená, že operácie nákupu a predaja ruských agrokomodít zostávajú nezmenené, rovnako ako ich skladovanie v colných skladoch EÚ, preprava na lodiach EÚ alebo poskytovanie poisťovacích a finančných služieb.

Návrh EK ešte musí posúdiť a schváliť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).