Prezident Petr Pavel prijal preživších holokaust, varoval pred neznášanlivosťou

Šíri sa tak podľa neho atmosféra, ktorá zväčšuje rozdiely v spoločnosti. Povedal to na Pražskom hrade, kde sa v utorok uskutočnilo spomienkové stretnutie s preživšími holokaustu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Mnoho ľudí podľa českého prezidenta so znepokojením sleduje vývoj bezpečnostnej situácie vo svete či vývoj politických prúdov. Tak ako v 30. rokoch, aj dnes možno sledovať nárast podhubia, z ktorého nakoniec holokaust vyrástol, podotkol Pavel.

„Je to nielen neznášanlivosť voči rôznym skupinám, etnikám, ale aj nárast dezinformácií, ktoré sa dnes šíria nielen v štandardných médiách, ale predovšetkým prostredníctvom sociálnych médií,“ zdôraznil. Smeruje to podľa neho nielen k prehlbovaniu nenávisti, ale dokonca aj k nabádaniu k násiliu. „Tým sa šíri atmosféra, ktorá prehlbuje rozdiely v spoločnosti, animozity, ktoré môžu za určitých podmienok vyústiť do konfliktu, prípadne opakovania toho, čo sme si v minulosti prežili,“ dodal prezident.

Na Pražskom hrade o svojich spomienkach na koncentračné tábory hovorila preživšia holokaustu Hana Sternlichtová, ktorá sa pár rokov po skončení vojny presťahovala so Izraela. „Nie je to príjemné spomínanie, ale je to jediná šanca, ako nenechať spomienku nikdy vyhasnúť a varovať pred dôsledkami, čo sa stane, keď podobné zlo dostane šancu prežiť a vyrásť. Začína to nenápadne, ale nenávisť rastie rýchlo a je potrebné ju zašliapať v zárodku,“ zdôraznila 94-ročná Sternlichtová.

Predseda Federácie židovských obcí v ČR Petr Papoušek podotkol, že po celej Európe aj vo svete je možné badať nárast nenávistných prejavov, útokov na židovské komunity či vandalizmus voči synagógam a pamätným miestam. „Na sociálnych sieťach sa šíria konšpiračné teórie a nenávistná rétorika, ktorá má svoje korene v rovnakom jede, ktorý viedol k tragédii v 20. storočí. Musíme si uvedomiť, že antisemitizmus nie je problém len židovských komunít, ale celej spoločnosti. Tam, kde sa rozrastá nenávisť voči jednej skupine, hrozí nebezpečenstvo aj ostatným,“ dodal Papoušek.

V pondelok uplynulo 80. rokov od oslobodenia koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau sovietskymi vojakmi zo 60. armády 1. ukrajinského frontu. Na mieste sa uskutočnili spomienkové akcie a pietne akty, na ktorých sa zúčastnili európski štátnici vrátane českého či slovenského prezidenta.