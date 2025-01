Zelenskyj v Davose vyzval na jednotnú obrannú politiku Európy

„Potrebujeme zjednotenú európsku bezpečnosť a obrannú politiku,“ podotkol Zelenskyj s tým, že „všetky európske krajiny musia byť ochotné minúť na bezpečnosť toľko, koľko je skutočne potrebné“.

„Európa musí byť schopná pre seba garantovať mier a bezpečnosť,“ upozornil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident ďalej v prejave spochybnil, či je americký prezident Donald Trump skutočne zaviazaný Severoatlantickej aliancii (NATO) a európskej bezpečnosti, keď predtým deklaroval, že bezpečnostné priority USA sú Blízky východ a ázijsko-tichomorský priestor.

„Všimne si prezident Trump vôbec Európu? Považuje NATO za nevyhnutné? A bude rešpektovať európske inštitúcie?“ pýtal sa len deň po Trumpovej inaugurácii.

Prezident USA opakovane požadoval, aby členské krajiny NATO zvýšili svoje výdavky na obranu, a viackrát uviedol, že vojnu na Ukrajine dokáže v krátkom čase ukončiť - avšak bez uvedenia konkrétnych podrobností, píše AFP.

Medzi rastúce hrozby pre európsku bezpečnosť zaradil Zelenskyj v Davose aj nasadenie severokórejských vojakov do bojov v Kurskej oblasti na západe Ruska. „Európski lídri by na to mali pamätať - boje s účasťou severokórejských vojakov sa dnes odohrávajú na miestach geograficky bližších k Davosu než k Pchjongjangu,“ podotkol.

Poukázal tiež na najnovší pakt medzi Ruskom a Iránom, zameraný na posilnenie ich vzájomnej ekonomickej i vojenskej spolupráce. Dohodu označil Zelenskyj za príklad meniacej sa situácie, ktorá je pre Európu hrozbou.

„Proti komu uzatvárajú takéto dohody? Proti vám, proti nám všetkým,“ upozornil.