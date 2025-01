Premiér chce poslancom hovoriť o dôvernej správe

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v mimoriadnej schôdzi o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde pokračovať v neverejnom režime. Oznámil to podpredseda NR SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD) po tom, čo ho o to požiadal premiér Robert Fico (Smer-SD). Poslancov chce Fico informovať o správe, ktorá obsahuje utajované skutočnosti. Verejné má byť len hlasovanie o návrhu na odvolanie vlády, ktoré má prísť na rad ešte v utorok. Opozícia to kritizuje. Žiada, aby bol zvyšok rozpravy štandardne verejný.

Fico má na schôdzi hovoriť o informáciách so stupňom utajenia dôverné, viac nekonkretizoval. Opozícia žiadala, aby rozprava k návrhu na odvolanie Fica bola už verejná. Žiga reagoval, že tajné bude nielen Ficove vystúpenie k dôverným informáciám, ale aj celý zvyšok schôdze vrátane diskusie, keďže poslanci by mohli vo svojich vystúpeniach reagovať na utajované skutočnosti. Ondrej Dostál (SaS) to považuje za absurdný výklad. Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zase hovorí o diktátorskom spôsobe rokovania, ktoré nemá nič spoločné s demokraciou. Mária Kolíková (SaS) tvrdí, že neexistuje žiaden dôvod na to, aby schôdza prebiehala v utajovanom režime.

Líder PS Michal Šimečka to označil za škandál a neuveriteľnú hanbu. „Premiér sa bojí diskutovať o svojich zlyhaniach. Požiadal o neverejné rokovanie Národnej rady. Nechce, aby verejnosť vedela, o čom sa rozprávame. Koalícia mu schválila prerokovanie utajenej správy a vylúčenie médií aj verejnosti zo sály,“ vyhlásil Šimečka.

Mimoriadna schôdza o odvolávaní Fica sa začala v utorok ráno. V pléne stihol vystúpiť verejne za navrhovateľov Šimečka, následne rečnil premiér Fico. Svoje vystúpenie okrem iného začal úspechmi, ktoré dosiahla jeho vláda. Hovoril o príplatkoch za nočnú prácu, vyšších opatrovateľských príspevkoch, zabezpečení 13. dôchodkov či znížení sadzieb DPH na vybrané potravy. „Urobili sme všetky opatrenia, aby nešla elektrina ani plyn hore,“ dodal. Taktikou opozície podľa premiéra je, že sa najprv snaží súpera zdiskreditovať a keď to nevyjde, chce ho zatvoriť. Následne očakáva etapu „zneužívania ulíc“.