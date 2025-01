Zelenskyj zverejnil úryvok z výsluchu vojaka z KĽDR zajatého v Kurskej oblasti

Продовження спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ. Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених. Всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені. ____ Communication between captured North Korean soldiers and SSU investigators continues. Intelligence data on the movement of such troops to Russian territory, their training and complete information isolation have been confirmed by the prisoners. All the facts about North Korea's involvement in this war will be established.