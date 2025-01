Čučoriedky z Poľska roznášali hepatitídu, úrady zakročili

Mrazené čučoriedky pôvodom z Poľska, ktoré predával holandský reťazec Albert Heijn, boli kontaminované vírusom hepatitídy A. Informuje o tom portál NL Times, ktorý sa odvoláva na článok zverejnený v holandskom žurnále NOS.

Nakaziť sa mohli stovky spotrebiteľov, pričom od novembra 2024 potvrdili infekciu u 12 ľudí, z toho dvoch hospitalizovali. Nakazení sú vo veku od 25 po 77 rokov.

Čučoriedky sa predávali v kilovom balení pod značkou obchodného reťazca, a v obchodoch boli dostupné do pondelka 13. januára. Hovorca reťazca spresnil, že na balení bol uvedený dátum minimálnej spotreby 14. apríla 2026, zákazníci ich po zakúpení môžu vrátiť na pobočkách.

Hundreds of hepatitis A infections will be tied to blueberries in Albert Heijn recall https://t.co/DP5kDPb31W