Wizz Air očakáva, že problém s motormi od Pratt & Whitney môže trvať aj 5 rokov

„Myslím si, že robia to najlepšie, čo môžu, toto však bude dlhý proces. Keď sa problémy objavili, mysleli sme si, že to potrvá 18 mesiacov, možno dva roky,“ povedal Váradi na konferencii v Dubline. Teraz sa však podľa neho ukazuje, že to môže byť otázka štyroch až piatich rokov.

Minulý mesiac spoločnosť Wizz Air oznámila, že pre komplikácie s motormi bude uzemnených do konca budúceho fiškálneho roka približne 40 lietadiel. Problém vypukol ešte v lete roku 2023, keď Pratt & Whitney oznámil, že pre možné mikroskopické trhliny je potrebné prekontrolovať viac než 1000 motorov lietadiel Airbus.

V novembri minulého roka Wizz Air oznámil výraznejší než očakávaný pokles zisku za 1. polrok obchodného roka 2024/2025. Ako dôvod spoločnosť uviedla pokračujúci konflikt na Blízkom východe, ako aj kontrolu motorov, ktorá spôsobila zníženie prepravnej kapacity aerolínií.

Čistý zisk dosiahol za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, 315,2 milióna eur. Medziročne to predstavuje pokles o 21,3 %. Analytici počítali so ziskom na úrovni 332 miliónov eur.