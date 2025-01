ZSPS: Výpadok katastra ukázal, že zabezpečenie kľúčových databáz má byť prioritou

Upozornil na to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), ktorého predstavitelia veria, že sa kataster podarí čo najskôr opäť sprevádzkovať. ZSPS o tom informoval v pondelok.

Zamestnanci združení v ZSPS upozornili, že ak by výpadok trval pridlho, malo by to negatívny vplyv na dostupnosť bývania, rozvoj infraštruktúry i čerpanie eurofondov. Súčasná situácia podľa stavebníkov ovplyvňuje nielen prípravu stavieb, ale aj zápisy zmien do katastra, zriaďovanie hypoték, bez dokladov z katastra nie je možné vydať ani kolaudačné rozhodnutie.

„Kataster je pre projektovú prípravu stavieb kľúčový - od riešenia majetkových pomerov až po napojenie na inžinierske siete. Každú stavbu je potrebné lokalizovať, teda riešiť vlastnícke vzťahy nielen na stavebných pozemkoch, ale aj na pozemkoch výstavbou dotknutých,“ pripomenul prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Doplnil, že pri príprave stavieb sa riešia prípojky sietí či dopravné napojenia, kde tiež treba zistiť vlastníka a majetkové pomery. „V mnohých prípadoch sa stavba dotýka pozemkov susedov a ďalších vlastníkov, napr. pri inžinierskych sieťach alebo dočasných záberoch pôdy pri výstavbe. Pri vytyčovaní objektov pred výstavbou sú potrebné presné geodetické informácie z katastra, s presnosťou na centimetre,“ dodal Kováčik.

Podľa Kováčika samotnú výstavbu výpadok katastra ovplyvňuje zatiaľ menej. Ak už totiž stavba má stavebné povolenie, je jasné, na ktorom pozemku sa bude nachádzať. V prípade, že by výpadok pretrvával týždne či mesiace, stabilita stavebného sektora a realizácia jednotlivých projektov môže byť podľa neho v ohrození.

Prezident ZSPS zdôraznil, že ochromenie a znefunkčnenie katastra by malo byť pre vládnych predstaviteľov mementom, aby sa takáto situácia neopakovala. „Komplexná digitalizácia štátnej správy sa nemôže realizovať bez potrebného zabezpečenia jednotlivých databáz, registrov a systémov štátu. Je neprijateľné, aby boli kľúčové databázy štátu ochromené v dôsledku kybernetických útokov celé dni či týždne,“ dodal Kováčik.

Ministerstvo vnútra informovalo, že od pondelka sa obnoví prevádzka na odboroch katastra v 24 okresoch. Služby poskytujú len za okresy vo svojej pôsobnosti. Postupne by mali začať fungovať pracoviská aj na ďalších okresných úradoch, uviedol rezort vnútra s tým, že o tom budú priebežne informovať.

Pracoviská katastrálnych odborov boli v uplynulých dňoch dočasne zatvorené pre rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Ten zasiahol informačný systém, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov.