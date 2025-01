Ľudské telá objavené v priestore podvozku lietadla: Letecké spoločnosti zápasia s čiernymi pasažiermi

Lietadlo pristálo na floridskom letisku Fort Lauderdale v pondelok krátko po 23.00 h miestneho času (v utorok o 5.00 h SEČ) po lete z Medzinárodného letiska Johna F. Kennedyho v New Yorku.

„Totožnosť osôb a okolnosti, za akých sa dostali do lietadla, sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti JetBlue.

Za uplynulé týždne ide už o druhý prípad nájdenia tela v priestore podvozku lietadla. Koncom decembra našli jedno telo na rovnakom mieste lietadla spoločnosti United Airlines po pristátí na havajskom ostrove Maui.

Letecké spoločnosti sa podľa AP v posledných mesiacoch boria aj s problémom čiernych pasažierov na palubách lietadiel. Napríklad v novembri takto našli ruskú občianku, ktorá v New Yorku bez letenky nastúpila do lietadla smerujúceho do Paríža a zadržali ju až po pristátí vo Francúzsku. Podľa úradov sa jej nejakým spôsobom podarilo obísť bezpečnostnú kontrolu a dostať sa do lietadla.

Podobný prípad sa odohral počas Štedrého dňa, keď cestujúci bez letenky nastúpil do lietadla spoločnosti Delta Air Lines zo Seattlu do Honolulu. Objavili ho, až keď lietadlo rolovalo na odlet, uviedla vtedy spoločnosť.