Rakúsky prezident poveril predsedu krajne pravicovej FPÖ zostavením novej vlády

Prezident novinárom povedal, že zavolať lídrovi FPÖ nebolo „ľahké rozhodnutie“. Bude to prvýkrát, čo rokovania o vzniku vlády v Rakúsku povedie krajne pravicová strana. Po asi hodinovom stretnutí prezident Alexander Van der Bellen povedal, že Kickla poveril zostavením vlády.

„Pán Kickl verí, že dokáže nájsť životaschopné riešenia... a chce túto zodpovednosť,“ povedal Van der Bellen.

„Preto som ho poveril, aby vstúpil do rozhovorov s (konzervatívnou) ÖVP s cieľom zostaviť spolkovú vládu,“ povedal. FPÖ bola už od roku 2000 niekoľkokrát súčasťou rakúskej vlády, ale koaličné rokovania povedie po prvýkrát.

V minulosti prezident viackrát vyjadril výhrady voči Kicklovi, ktorý Van der Bellena označil za „senilnú múmiu“.

Často tiež používal výrazy pripomínajúce problematickú minulosť strany, vrátane toho, že sa nazval budúcim „Volkskanzlerom“, ako bol označovaný Adolf Hitler.

Proti krajnej pravici pred prezidentským palácom Hofburg vo Viedni protestovali stovky ľudí. Kričali „Nacisti von“ a držali transparenty „Nechceme Rakúsko, ktorému vládnu pravicoví extrémisti“.

FPÖ koncom septembra zvíťazila v parlamentných voľbách so ziskom 29.2 percent hlasov, ostatné strany však odmietli s ňou vytvoriť koalíciu. Pokúsili sa o to stále vládnuci ľudovci (ÖVP) (26,5 percenta) so sociálnodemokratickou SPÖ (21,1 percenta) a liberálnou stranou NEOS (9 percent). Cieľom bolo udržať pravicových populistov mimo moci. V parlamente sú ešte Zelení s ôsmimi pecentami.

Koaličné rokovania cez víkend zlyhali. Najprv odišla NEOS, v sobotu sa ÖVP a SPÖ nedokázali zhodnúť na téme zmiernenia rozpočtového deficitu

Ľudovec Nehammer zotrval na stanovisku, že nechce vládnuť s FPÖ pod vedením jej lídra Kickla. Rezignoval preto na funkciu kancelára aj predsedu ľudovcov. Dočasný šéf strany Christian Stocker obratom vyhlásili, že strana vstúpi do koaličných rozhovorov s krajnou pravicou, ak ich k tomu vyzvú. Túto koalíciu uprednostňuje najmä ekonomické krídlo strany.

Ľudovci už so slobodnými spoločne vládli medzi rokmi 2017 až 2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurza. Po korupčnom škandále FPÖ Ibizagate sa koalícia predčasne rozpadla.