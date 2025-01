Danko: Z Moskvy chcem priniesť informácie a otvoriť ľuďom oči

Januárová cesta parlamentnej delegácie do Moskvy má za cieľ obnoviť komunikáciu a načerpať informácie, ktorými je potrebné Slovákom "otvoriť oči", ako to v Ruskej federácii funguje, osobitne v oblasti hospodárskej spolupráce so Západom. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko.

Potvrdil, že sa stretne s predstaviteľmi ruského parlamentu i vlády. „Chceme pochopiť určité pozície, legislatívu a obnoviť niektoré vzťahy s Ruskom,“ uviedol Danko, ktorý sa chce zamerať aj na otázky spolupráce s veľkými západnými spoločnosťami. „Chcem ľuďom na Slovensku otvoriť oči, lebo tu je to deklarované, akoby s Ruskom žiadne nemecké či americké firmy neobchodovali,“ upozornil. Cestu šesťčlennej parlamentnej delegácie, zloženej z poslancov Smeru-SD a SNS, vníma ako pokračovanie dialógu, ktorý na svojej úrovni pri stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom otvoril pred Vianocami premiér Robert Fico (Smer-SD).

Danko zároveň zdôraznil význam ruského plynu pre Slovensko i celú Európu. „To nie je tak, že zo dňa na deň môžete začať využívať iný plyn. Podobne jadrové palivo, podstata je taká, že do našich elektrární nemôže ísť žiadne iné jadrové palivo než ruské,“ upozornil. Za falošné označil preto vyjadrenia, ktoré z Európy zaznievajú, o odstrihnutí sa od ruských dodávok, lebo západné spoločnosti ďalej na ruskom trhu fungujú.

Podpredseda parlamentu sa vyjadril i k téme možného mierového rusko-ukrajinského samitu v Bratislave. Mieni, že hlavné mesto Slovenska skutočne môže byť dejiskom takéhoto stretnutia. Vyzval opozíciu, aby sa k tejto myšlienke pridala a pomohla ju uskutočniť.

„My vieme dohodnúť Putina, oni nech sa posnažia, aby presvedčili (Volodymyra) Zelenského (prezidenta Ukrajiny, pozn. TASR),“ uviedol. Je si istý, že problémom konania samitu by nebol ani medzinárodný zatykač na ruského prezidenta. „To sú také politické tance,“ poznamenal. Nevie si predstaviť Putinovo zatknutie v „pozícii, ktorú Ruská federácia má“.

Dotkol sa aj vzťahov v koalícii, pričom priznal, že sú „ťažké“ a je potrebné ich usporiadať. Za zdroj problémov označil správanie sa časti poslancov za stranu Hlas-SD. „Niektorí členovia Hlasu si vedia predstaviť alternatívu k súčasnej vláde,“ uviedol o poslancoch okolo Samuela Migaľa. Opätovne naznačil, že by v pozadí mohol byť záujem prezidenta Petra Pellegriniho o vymenovanie úradníckej vlády. Danko mieni, že hlava štátu musí mať na pamäti, že vo voľbách vyhral ako kandidát koalície. „Mal by mať bližšie k nám ako k opozícii,“ vyhlásil.

Vyjadril sa aj k novej verzii slovenskej hymny, v ktorej nevidí žiadny problém. Vyrušuje ho však, ak sa k dielu vyjadrujú ľudia, ktorým podľa neho neprislúcha hodnotiť úpravu slovenskej hymny.