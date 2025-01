Biden odmietol predaj U.S. Steel spoločnosti Nippon Steel

„Potrebujeme veľké americké spoločnosti reprezentujúce hlavný podiel americkej oceliarskej kapacity, aby sme naďalej viedli boj v mene národných záujmov Ameriky,“ uviedol Biden v piatok vo vyhlásení.

Jeho rozhodnutie prichádza po tom, čo Výbor pre zahraničné investície v USA (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), minulý mesiac nedosiahol konsenzus o možných rizikách pre národnú bezpečnosť v prípade tejto dohody. CFIUS poslal svoju dlho očakávanú správu o fúzii Bidenovi, ktorý mal 15 dní na to, aby dospel ku konečnému rozhodnutiu.

Výbor, ktorému predsedá ministerka financií Janet Yellenová a sú v ňom aj ďalší členovia kabinetu, môže odporučiť prezidentovi, aby transakciu zablokoval. Túto právomoc dáva prezidentovi federálny zákon.

Americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity minulý mesiac pre AP povedal, že niektoré federálne agentúry zastúpené vo výbore sú skeptické. Obávali sa, že ak by americké oceliarne kúpila japonská spoločnosť, predstavovalo by to riziká pre národnú bezpečnosť.

Rozhodnutie prišlo len niekoľko týždňov pred odchodom prezidenta Bidena z úradu. Mohlo by potenciálne poškodiť vzťahy s Japonskom, ktoré je najväčším spojencom USA v Ázii. Japonsko je tiež najväčším zahraničným držiteľom amerického dlhu.

Biden vystúpil proti dohode už vlani v marci. Podporil ho mocný odborový zväz United Steelworkers, ktorý má obavy, či japonská spoločnosť dodrží existujúce pracovné zmluvy alebo či neobmedzí pracovné miesta, ako aj o finančnú transparentnosť firmy.

„U.S. Steel je ikonickou americkou oceliarskou spoločnosťou už viac ako storočie a je nevyhnutné, aby zostala americkou oceliarskou spoločnosťou,“ uviedol Biden v marci, keď sa ešte usiloval o znovuzvolenie do prezidentského úradu predtým, ako odstúpil zo súboja o tento post.

Proti akvizícii sa postavil aj novozvolený prezident Donald Trump. V decembri na svojej platforme Truth Social sľúbil, že zablokuje dohodu a využije daňové stimuly a clá, aby podporil rast spoločnosti.

Dohoda o fúzii oceliarní však mala aj veľa podporovateľov vrátane zákonodarcov a podnikateľských skupín. Mike Pompeo, ktorý pôsobil ako minister zahraničných vecí v predchádzajúcej Trumpovej vláde, označil potenciálne odmietnutie dohody za „krátkozraké“.

„Dohoda by posilnila súčasné prevádzky a výrobné kapacity U.S. Steel, prospela by jej pracovníkom a ich komunitám a zvýšila by konkurencieschopnosť amerického oceliarskeho priemyslu,“ napísal v decembri.

