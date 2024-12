SaS: Slovensko potrebuje rozšíriť energetické zdroje, nie prehlbovať závislosť od Ruska

Premiér Robert Fico (Smer-SD) svojím otvoreným listom predstaviteľom Európskej únie v súvislosti s dodávkami strategických surovín dokazuje, že namiesto riešenia problémov hľadá vinníkov, a poškodzuje dobré meno Slovenska. Takýto postoj voči kroku predsedu vlády zaujala opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá zdôraznila potrebu SR diverzifikovať energetické zdroje a znížiť v tejto oblasti závislosť od Ruska.

„Európska únia už roky pracuje na energetickej diverzifikácii práve preto, lebo Rusko používa suroviny ako zbraň. Fico tým, že tieto súvislosti zamlčiava, priamo podkopáva európske úsilie postaviť sa proti ruskej agresii. Navyše, Ficova vláda za rok nespravila absolútne nič pre to, aby sme získali plyn aj z iných zdrojov. Fico obhajuje pokračovanie závislosti od ruského plynu, akoby to bola jediná možná cesta. No v skutočnosti takýmto prístupom riskujeme strategickú zraniteľnosť našej krajiny a celej Európy,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Slovenský premiér podľa neho účelovo ignoruje fakt, že Ukrajina čelí ničivej ruskej agresii, a jeho list adresovaný predstaviteľom Únie obsahuje podľa predsedu opozičnej strany znaky ruskej propagandy. Strana SaS tento krok kritizuje a žiada vládu, aby sa zamerala na konštruktívne riešenia v oblasti energetiky.

„Takéto kroky sú v priamom rozpore so záujmami občanov Slovenska, ubližujú nám a izolujú nás od našich partnerov. Slovensko si zaslúži zodpovedného lídra, nie premiéra, ktorý obhajuje záujmy Moskvy. Aj preto bude už o pár týždňov čeliť návrhu na vyslovenie nedôvery,“ uzavrel Gröhling.