Hlas-SD zatiaľ nechce komentovať Ficovu cestu do Moskvy, čaká výsledky rokovaní

Očakáva, že po svojom návrate predstaví na najbližšej koaličnej rade výsledky rokovaní. Uviedla to strana v stanovisku, ktoré TASR poskytli z jej tlačového oddelenia.

„Pre stranu Hlas-SD je Slovensko pevne ukotvené v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, čo jasne vyplýva z programového vyhlásenia vlády, ako aj z memoranda, ktoré okrem prezidenta a povereného predsedu Národnej rady (NR) SR podpísal aj premiér,“ poznamenali.

Hlas-SD zároveň upozornil na to, že Rusko ešte stále zostáva pre Slovensko strategickým dodávateľom v oblasti nerastných surovín. „Práve preto absolvovala ministerka hospodárstva pracovnú cestu do Ruska s cieľom zabezpečiť strategicky výhodnejšie a lacnejšie suroviny pre SR,“ dodal.

K premiérovej ceste sa vyjadril aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Označil ju za citlivú z medzinárodného hľadiska. „Na druhej strane, pán premiér nás informoval, že pre problémy s dodávkami plynu chce v najbližších týždňoch a dňoch navštíviť jednak Rusko, ale aj Ukrajinu. No a my budeme teda zvedaví na to, s akým výsledkom sa tieto rokovania skončili,“ podotkol.

Predseda vlády sa v nedeľu (22. 12.) v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hovorili o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia, ako aj bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Ruskom, ktoré chce Fico štandardizovať. Témou rozhovoru bol aj tranzit ruského plynu. Premiér deklaroval, že presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri strany, pričom najvyšších predstaviteľov EÚ o svojej ceste a jej účele informoval.