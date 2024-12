Prezident plánuje zvolať stretnutie k reforme financovania samospráv

Prezident priblížil, že by sa na tomto stretnutí mali zúčastniť zástupcovia všetkých samosprávnych organizácií. „Chcem, aby sme pokračovali v diskusiách, ktoré som s nimi mal teraz počas tých mesiacov, že nás jednoducho čaká určitá reforma aj financovania slovenskej samosprávy. Pokiaľ naše mestá a obce budú financované len z dane z príjmov pracujúcich ľudí, tak je to úplne nezdravé, pretože ak vláda do budúcna bude chcieť uľaviť opäť pracujúcim, aby im viac zostalo v peňaženkách, a znížiť im dane z práce, automaticky ochudobní naše samosprávy,“ povedal Pellegrini.

Samosprávy by podľa prezidenta mali byť financované daňovým mixom zloženým napríklad z výberu dane z pridanej hodnoty, dane z príjmu firiem a časti dane z príjmu fyzických osôb. „Mestá a obce v tejto krajine obhospodarujú možno 80 % všetkých našich životných situácií. So štátom prídete do styku možno pri narodení dieťaťa, potom pri nejakých pár veciach, ale poväčšine vždy všetko riešite so svojím mestom, so svojou dedinou,“ pripomenul prezident.

Pellegrini sa venoval aj konsolidácii verejných financií a jej vplyvu na obyvateľov. Pripomenul, že vláda prevzala verejné financie v zlom stave a konsolidácia bola nevyhnutná, no zdôraznil, že vláda by mala v nasledujúcich mesiacoch pozorne sledovať vplyv konsolidácie na jednotlivé skupiny obyvateľov, či sa niektorá z nich nedostáva do ekonomických ťažkostí. Vláda a jednotliví ministri by podľa neho mali viac proaktívne komunikovať zámery, aby neskôr nemuseli reagovať na informácie z iných zdrojov.