Katar hrozí EÚ zastavením dodávok LNG

V rozhovore pre britský denník Financial Times (FT), ktorý bol zverejnený v nedeľu, to povedal katarský minister energetiky Saad al-Kaabi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Smernica o náležitej starostlivosti firiem v oblasti udržateľnosti (The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), ktorú EÚ schválila tento rok, vyžaduje, aby väčšie firmy pôsobiace v EÚ kontrolovali, či ich dodávateľské reťazce nevyužívajú nútenú prácu alebo nepoškodzujú životné prostredie, a aby v takom prípade prijali potrebné opatrenia. Sankcie zahŕňajú pokuty až do výšky 5 % ich globálneho obratu.

„Ak to bude tak, že príchodom do Európy stratím 5 % zo svojich tržieb, tak nepôjdem do Európy. Neblafujem,“ uviedol Kaabi pre FT a dodal, že „5 % z tržieb spoločnosti QatarEnergy znamená 5 % príjmov katarského štátu. Tie peniaze sú ľudí, takže o ne nemôžem prísť, a nikto na mojom mieste by neakceptoval ich stratu.“

Kaabi, ktorý je zároveň výkonným riaditeľom štátnej spoločnosti QatarEnergy, uviedol, že EÚ by mala dôkladne preskúmať zákon o náležitej starostlivosti. Dodal, že Katar nemá obavy z prísľubu novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa zrušiť limit na vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG).

Katar, ktorý patrí medzi najväčších vývozcov LNG na svete, sa snaží zohrávať väčšiu úlohu v Ázii a Európe, keďže sa stúpa konkurencia zo strany USA, ktoré sú najväčším exportérom LNG. Do roku 2027 plánuje rozšíriť svoju kapacitu skvapalňovania zo 77 miliónov ton na 142 miliónov ton ročne.